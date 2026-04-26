پژمان جمشیدی در میناب
پژمان جمشیدی ستاره سابق فوتبال امروز به همراه بهنام ابولقاسمپور، مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان در میناب حضور پیدا کرد.
ستاره سابق فوتبال و چهره خبرساز سینما امروز به همراه بهنام ابولقاسمپور، مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان، در گلزار شهدای میناب حاضر شد و با خانوادههای شهدای مدرسه شجره طیبه میناب دیدار و گفتگو داشت.
پژمان جمشیدی و بهنام ابوالقاسمپور دوستانی جدانشدنی در فوتبال بودند؛ پژمان سالها بعد از اتمام کارش در حوزه فوتبال،به سینما کشیده شد اما بهنام پس از یک دوره کار مدیریتی در شهرداری، حالا در قامت یک مدیر فوتبالی، مدیریت عامل تیم استقلال خوزستان را بر عهده دارد.
این دو به همراه محسن محسن مسلمان، ستاره سابق پرسپولیس، به میناب رفتند تا با خانوادههای بازمانده شهدای دانشآموز میناب ابراز همدردی کند.پژمان جمشیدی که زمانی به عنوان پولسازترین چهره سینما مورد توجه مخاطبان بود، دومین باری است که در روزهای جنگ مقابل دوربینها و خبرنگاران قرار میگیرد.