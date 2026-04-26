تغییر قیمت خودرو عجیب شد/ افزایش ۵۰۰ میلیونی قیمت ها در یک هفته!

روند قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار خودرو طی یک هفته اخیر، حاکی از افزایش قیمت‌هاست، در حالی که قیمت دلار و ارز در بازار آزاد طی این مدت تثبیت شده، اما قیمت خودرو در بازار طی یک هفته اخیر با افزایش چشمگیری روبرو است و خودروهای داخلی و مونتاژی بسته به میزان قیمت خود از بازه ۱۲۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند که بیانگر رشد ۱۰ تا ۱۳ درصدی قیمت این خودروها در بازار تنها طی یک هفته است.

این در حالی است که از تاریخ دوم اسفند ماه که نرخ دلار در بازار آزاد ۱۶۷ هزار تومان بود تا امروز شاهد کاهش ۱۰ الی ۱۲ هزار تومانی قیمت دلار هستیم و از آنجا که قیمت خودرو در بازار به شدت تحت تاثیر قیمت ارز در بازار آزاد است، اما این بار قیمت خودرو در بازار از قاعده قبلی پیروی نکرده و به پیشواز تورم رفته است.

جدول زیر میزان افزایش قیمت خودرو در بازه زمانی۷ روزه اخیر (شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ تا امروز شنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) را نشان می‌دهد:

