مراقب سیمکارتهایی که به نامتان ثبت شده باشید | با این روش از سوء استفاده جلوگیری کنید
پدیده سیمکارتهای جعلی یا بدون هویت موضوعی بود که طی سالیان گذشته مشکلاتی ایجاد کرد و موجب شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اقدامی جدی دست بزند و اعلام کند که مشترکانی که پیام احراز هویت را از سوی اپراتور خود دریافت میکنند ملزماند کد ملی خود را به اپراتور مربوطه اعلام کنند. زیرا با بهرهگیری از سیمکارتهایی که هویت جعلی دارند، کلاهبرداری صورت گرفته بود.
طی سال های گذشته، به منظور کاهش مشکلات ناشی از سوءاستفاده از سیمکارتهای دارای هویت جعلی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی(رگولاتور حوزه ارتباطات) به اجرای طرح احراز هویت پرداخت و در قالب پیامکهایی که از سوی اپراتورها به دست مشترکان میرسید، اعلام شد که برای تکمیل اطلاعات هویتی سیمکارت خود اقدام کنند و پس از آن سیم کارتهای احراز هویت نشده به تدریج قطع خواهند شد.
بر این اساس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات سامانهای طراحی کرد تا افراد از طریق مراجعه به این سامانه از تعداد سیمکارتهایی که به نام آنها ثبت شده مطلع شوند.
در این باره از سوی رگولاتوری تاکید شد که مسئولیت استفاده از سیم کارت به عهده کسی است که سیم کارت به نام وی ثبت شده است. لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی افراد با مراجعه به سامانه www.mobilecount.cra.ir تعداد سیم کارت های ثبت شده به نام خود را در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه دریافت و با مراجعه به دفاتر اپراتورها نسبت به تعیین تکلیف سیم کارت های ثبت شده به نام خود که مایل به ادامه فعالیت آن ها نیستند اقدام کنند.
اکنون از اجرای این طرح سال ها می گذرد و طبق آنچه پیشتر اعلام شده دیگر سیم کارتی وجود ندارد که مشخصات کامل مالک آن در سامانه اپراتور مربطه ثبت نشده باشد با این وجود همچنان در این حوزه جای دقت نظر بیشتر وجود داشته و ضروری است مردم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشان دهند تا به شیوه های مختلف مانع سوء استفاده از سیم کارت هایی که به نامشان ثبت شده شوند.