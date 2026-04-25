قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

وانت آریسان

1,400,000,000

960,413,000

سورن پلاس (XU7P)

1,449,000,000

1,146,000,000

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک)

1,710,000,000

1,203,600,000

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ)

1,730,000,000

1,250,100,000

دنا پلاس بورسی

1,730,000,000

1,293,300,000

دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)

1,915,000,000

1,349,800,000

دنا پلاس MT6

1,940,000,000

1,385,200,000

دنا پلاس اتوماتیک

2,360,000,000

1,729,800,000

پژو 207 موتور TU3

1,580,000,000

1,071,000,000

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

1,780,000,000

1,152,800,000

پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی)

1,960,000,000

1,194,600,000

پژو 207 دنده‌ای پانوراما

1,990,000,000

1,229,500,000

پژو 207 اتوماتیک

2,200,000,000

1,401,600,000

پژو 207 اتوماتیک پانوراما

2,370,000,000

1,444,100,000

راناپلاس

1,550,000,000

1,157,600,000

تارا دستی V1

1,860,000,000

1,379,800,000

تارا اتوماتیک V4

2,260,000,000

1,687,000,000

تارا اتوماتیک (توربو)

2,600,000,000

1,856,000,000

هایما اس 5 ( S5 ) پرو

3,350,000,000

توقف فروش

هایما اس 7 ( S7 ) پرو

3,950,000,000

3,065,500,000

هایما 8 اس ( 8S )

4,350,000,000

3,377,000,000

هایما 7X

3,850,000,000

3,710,000,000

پیکاپ فوتون (اتوماتیک)

5,350,000,000

4,960,000,000

ری را

3,270,000,000

2,131,900,000
منبع اقتصاد24
