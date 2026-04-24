آیا محاصرهٔ دریایی آمریکا علیه ایران اثر دارد؟

این رسانه در ادامه نوشت: تغییر اهداف و فعالیت‌های پنهانی کشتی‌ها باعث شده سنجش موفقیت عملیات آمریکا دشوار شود.️وقتی کشتی‌ها وارد خلیج می‌شوند، می‌توانند فرستنده‌های خود را دستکاری کنند تا موقعیتشان پنهان بماند و حتی انتقال نفت ایران را از کشتی به کشتی انجام دهند؛ اقدامی که عملاً محدوده و شرایط محاصرهٔ آمریکا را به چالش می‌کشد. ️برخی تصاویر ماهواره ای نشان می‌دهند چندین کشتی مرتبط با ایران هنگام خروج از خلیج فارس، فرستنده‌های خود را خاموش کرده‌اند و سپس در دریای عرب دوباره ظاهر شده‌اند.

