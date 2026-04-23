جادوی قهوه در درمان سردرد یا توهم؟
سردردها را ما اغلب تجربه کردهایم. سردردها میتوانند تیز، مبهم، ضرباندار یا خنجری باشند و گاهی اوقات از سر شما به پوست سر، صورت یا حتی گردن شما گسترش یابند. اما نکته جالب اینکه قهوه و نویشدنیهای کافئین دار که تا کنون تصور میشده باعث سر درد هستند میتوانند به سردرد کمک کنند.
دکتر زاند ون تولکن، مجری پادکست سلامتی «واتس آپ داکز» بیبیسی، احساس سر درد را به خوبی میشناسد. او میگوید ماهی یک بار یا هر شش هفته یک بار سردرد میگیرد و «احساس میکنم کسی دارد کره چشمم را سوراخ میکند».
در حالی که به راحتی میتوان از علت سردرد شدید وحشت کرد، دکتر کیتی مونرو، پزشک عمومی و متخصص در مرکز ملی میگرن آمریکا، میگوید که به ندرت میتوان گفت چیزی جدی است. او در ادامه توضیح میدهد: طبیعی است که نگران باشید که مشکلی جدی وجود دارد، اما احتمال آن در واقع بسیار کم است.
او توصیه میکند که اگر این «اولین یا بدترین سردرد شماست، آن را توسط پزشک معاینه کنید»، اما اگر دچار الگویی از سردردهای خفیفتر و مکرر میشوید، چند کار ساده وجود دارد که میتوانید در خانه و همچنین با مراجعه به پزشک خود انجام دهید.
ممکن است فکر کنید که اگر سردرد دارید، باید فوراً از مصرف قهوه و کافئین خودداری کنید، اما دکتر مونرو میگوید حقیقت پیچیدهتر است. در دوزهای کم و دقیق، اگر روزانه کافئین زیادی مصرف نکنید، میتواند مسکنها را مؤثرتر کند.
دکتر مونرو توضیح میدهد: کافئین (که درقهوه و چای و یک سری نوشابهها وجود دارد) یک مسکن کمکی است، به این معنی که میتواند اثر مسکن را افزایش دهد. اما از مصرف آن در بعد از ظهر و عصر خودداری کنید زیرا میتواند خواب شما را مختل کند.
همچنین ارزش دارد که در مورد مصرف کافئین خود به طور گستردهتری فکر کنید. مصرف مقدار زیادی از آن هر روز میتواند باعث سردرد ناشی از مصرف بیش از حد کافئین شود و اگر به طور ناگهانی مصرف آن را متوقف کنید، ممکن است دچار سردرد ناشی از ترک شوید.
وعدههای غذایی را حذف نکنید
اگر از سردرد رنج میبرید، اینکه چه چیزی و چه زمانی میخورید میتواند تفاوت ایجاد کند. دکتر مونرو توصیه میکند به منظور پیشگیری و کاهش سردردها رژیم غذایی مشابه رژیم مدیترانهای را دنبال کنید که سرشار از پروتئین، چربیهای سالم و کربوهیدراتهای پیچیده است و میتواند به تثبیت سطح انرژی شما کمک کند.
شما باید از میان وعدههای شیرین زود هضم خودداری کنید و قطعا وعدههای غذایی را حذف نکنید زیرا این میتواند یک محرک رایج باشد. دکتر مونرو میگوید که با قطع مصرف لبنیات و گلوتن، سردردهایش بهبود یافته است، اگرچه این موضوع مسالهای عام و جهانی نیست.
او میگوید: من همچنین دریافتم که غذا خوردن منظم و بردن ناهار به محل کار، تفاوت ایجاد کرده است. دکتر مونرو میافزاید: علاوه بر فکر کردن به غذا، ورزش منظم، خواب خوب، مدیریت استرس و هیدراته ماندن نیز میتواند به کاهش سردرد کمک کند. شما باید در طول روز به اندازه کافی بنوشید تا ادرار شما به رنگ روشن و کمرنگ باشد و احساس تشنگی نکنید.
مسکنهای کدئین دار نخورید
دکتر مونرو میگوید: چیزهای زیادی مانند مسکنها یا قرصهای ضد تهوع وجود دارد که میتوانید بدون نسخه تهیه کنید و ممکن است برای مدیریت سردرد مفید باشند.
او هشدار میدهد که باید از «هر چیزی که حاوی کدئین است» اجتناب کنید زیرا میتواند باعث شود برخی سردردها بیشتر اتفاق بیفتند و علائمی مانند حالت تهوع را بدتر کند. به گفته این متحصص، مسکنها میتوانند بسیار خوب عمل کنند، اما بستگی به شدت سردرد شما دارد. اگر تعداد دفعات یا شدت سر دردها بیشتر شده است، پزشک میتواند به شما در یافتن داروی مناسبتر کمک کند. مطمئن شوید که بیش از دو روز در هفته به طور منظم مسکن مصرف نمیکنید، زیرا این کار خطر سردردهای برگشتی را کاهش میدهد.