بالشتی که با حالت خواب شما تنظیم میشود!
یک بالشت بادی ژاپنی بدون نیاز به فرآیند نصب و راهاندازی خاصی، با انواع حالتهای سر سازگار میشود و فشار شبانه روی سر و گردن را کاهش میدهد.
یک بالشت خودتنظیم که تنها با فشردن یک دکمه قابل راهاندازی است، به آرامی موقعیت سر کاربر را در طول شب، بدون اینکه وی را بیدار کند، تغییر میدهد.
این بالشت با هدف از بین بردن مشکلات سلامتی و تندرستی که با افزایش سن و کمتحرکی در رختخواب با آن مواجه میشویم، طراحی شده است.
مطالعات زیادی درباره چگونگی تأثیر وضعیت خواب ما بر طیف وسیعی از مسائل، از کیفیت خواب گرفته تا دردهای مزمن و دردهای ناگهانی انجام شده است. ما انسانها وقتی بیدار نیستیم، کنترل محدودی بر محل قرارگیری بدنمان داریم.
این جایی است که بالشت میراکورو(Mirakuru) وارد عمل میشود. این بالشت توسط یوکیهیرو تاکنوچی(Yukihiro Takenouchi)، بنیانگذار سالن آرامش ریراکورو(Rirakuru) طراحی شده است. این بالشت ابتدا برای کمک به تاکنوچی در هنگام بیدار شدن با احساس خستگی کمتر ایجاد شد.
وی خاطرنشان کرد: من «ریراکورو» را راهاندازی کردم، چون میخواستم روشی مؤثرتر، کارآمدتر و مقرونبهصرفهتر برای همه از جمله خودم برای استراحت داشته باشم، بدون اینکه بیش از حد به مهارت فردی یک ماساژور متکی باشم. ریراکورا در عرض چند سال به یک برند سراسری با صدها شعبه تبدیل شد و بعداً به بیش از ۶۰۰ سالن در سراسر ژاپن گسترش یافت.
وی افزود: حتی پس از ایجاد کسبوکاری پیرامون آرامش، من همچنان یک سوال عمیقتر میپرسیدم. اینکه چرا بسیاری از مردم هنوز هنگام بیدار شدن احساس سنگینی، سفتی یا عدم تنظیم کامل بدن دارند؟
نظریه او این بود که وضعیت بدن که ما هنگام خواب کنترل کمی بر آن داریم، بیش از آنچه تصور میکنیم در احساس ما هنگام بیدار شدن نقش دارد و عدم حرکت در طول شب میتواند با گذراندن مدت طولانی در موقعیتهای ثابت، بر روی قسمتهایی از بدن که بار سنگین را بلند میکنند، فشار وارد کند.
بالش «میراکورو» برای افرادی که به پشت و پهلو میخوابند، دارای ۶ محفظه هوای چند جهته است که به آرامی باد و خالی میشوند تا موقعیت سر کاربر را در طول شب تغییر دهند. ضمن اینکه هیچ برنامه یا تنظیماتی لازم نیست؛ در عوض، تمام اجزای برقی در یک کنترلکننده خارجی در کنار تختخواب نگهداری میشوند و داخل بالشت، فقط آن کیسههای هوا وجود دارند که باد و خالی میشوند تا نقاط فشار را در طول شب به صورت بیصدا و بدون اینکه خواب را مختل کنند، کمی تغییر دهند.
این بالشت که برای کمک به افراد در بیدار شدن با احساس شادابی بیشتر و بدون احساس سنگینی که مدتی طول میکشد تا از بین برود، طراحی شده است.
سازندگان آن میگویند آزمایش اولیه بازخورد بسیار خوبی از کسانی که نمونه اولیه را امتحان کردهاند، دریافت کرده است.
این بالشت در طول کمپین جمعآوری سرمایه برای تولید انبوه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. تا به امروز بیش از ۲۲۰ حامی مالی متعهد شدهاند که در صف اول دریافت یکی از این بالشتها هنگام شروع ارسال در ماه ژوئن باشند.
سازندگان میگویند که این بالشت برای همه مردم دنیا مناسب است و حدود ۴.۲ کیلوگرم وزن دارد. همچنین بیصدا است(در حالت کار کمتر از ۵۰ دسیبل صدا دارد)، بنابراین کسی را آزار نمیدهد.
این بالشت بادی ۲۶۱ دلار قیمت خورده است و به سراسر جهان ارسال میشود.