عامل اصلی ابتلا به سرطان کشف شد
اغلب از سرطان به عنوان بیماری سرنوشت صحبت میشود، به معنای چیزی که در «دی ان ای» نوشته شده و منتظر آشکار شدن است. این طرز فکر به طور عجیبی آرامشبخش است، زیرا توجه را از ریسک فاکتورهای سبک زندگی دور میکند. در حالی که سبک زندگی نقش مهمی در ابتلای افراد به سرطان دارد.
داستان بزرگتر درباره دلیل ابتلا به سرطان ارث نیست، بلکه نحوه زندگی، شیوه نفس کشیدن، غذا خوردن و حرکت روزانه افراد است. دکتر ایندرانیل گوش، مشاور ارشد انکولوژی پزشکی در مرکز سرطان آپولو کلکته، به روشنی توضیح میدهد: سابقه خانوادگی میتواند بر خطر احتمال ابتلا به سرطان تأثیر بگذارد، اما اغلب به اشتباه درک میشود. اکثر سرطانها ارثی نیستند و تنها حدود ۵ تا ۱۰ درصد آنها به جهشهای ژنتیکی مرتبط هستند، در حالی که ۹۰ تا ۹۵ درصد آنها با سبک زندگی و عوامل محیطی، از جمله آلودگی هوا، مرتبط هستند.
این جمله، نگرشها نسبت به دلایل ابتلا به سرطان را تغییر میدهد و به این معنی است که خطر ثابت نیست. بر اساس عادات روزمره تغییر میکند، رشد میکند و گاهی کاهش مییابد.
افسانه سرنوشت ژنتیک
خیلی از افراد براین باور هستند که سرطان از طریق ارثی و خانوده منتقل میشود. فقط بخشی از این باور با واقعیت انطباق دارد. بخش کوچکی از سرطانها ناشی از جهش موروثی هستند. اما اغلب سرطانها به دلیل قرار گرفتن در معرض منابع سرطانزا و رفتار شخصی در زندگی روزانه بروز پیدا میکنند. تمایز قائل شدن میان دلایل بروز سرطان خیلی مهم است. این به آن معنا نیست که صرفا این طور بگوئیم که سبک زندگی غلط در ابتلا به خیلی از سرطانها موثر ترین عامل است. بلکه مهم است که افراد را نسبت به سبک زندگی خود متوجه کنیم و از آنها را نسبت به اهمیت تغییر سبک زندگیشان آگاه کنیم. اگر سبک زندگی باعث خطر ابتلا به سرطان شود آنگاه دیگر صرفا نباید درباره پیشگیری در غالب تئوریک صحبت کرد بلکه در عمل باید با تغییر سبک زندگی به پیشگیری پرداخت.
مطالعات جمعیتی بزرگ انجام گرفته توسط سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که استعمال سیگار، رژیم غذایی نامطلوب، بی تحرکی، مصرف الکل و آلودگی هوابخش مهمی در دلایل ابتلا به سرطان در سراسر دنیا را به خود اختصای میدهند.
سیگارهمچنان در صدر فهرست عوامل پر خطر
به رغم چندین دهه تبلیغ منفی علیه سیگار و آشنایی بیشتر مردم با مضرات این ماده دخانی، سیگار همچنین یکی مهمترین دلایل ابتلای افراد به سرطان حنجره است. به گزارش سازمان جهانی بهداشت سیگار در ۸۵ درصد موارد ابتلا به سرطان نقش دارد. این رقم بسیار بالا نشانگر ان است که چگونه عامل سیگار کشیدن به تنهایی خیلی بیشتر از عوامل ژنتیک در احتمال بروز سرطان دخیل است. سیگار تنها بر ریه تاثیر نمیگذارد . بلکه خطر سرطان گلو، دهان و پانکراس و حنجره را افزایش میدهد.
آلودگی هوا؛ خطر نامرئی
بر خلاف سیگار کشیدن آلودگی هوا همیشه یک عامل مستقیم و در ابتلا به سرطان نیست. هوای آلوده همه ساله و در برخی از مقاطع سال محیط زندگی مردمی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنند را تحت تاثیر قرار میدهد.آژانس بین المللی تحقیقات سرطان آلودگی هوا را در همان رده دخانیات قرار میدهد و این طور عنوان میکند که اگر فرد در بلند مدت در معرض آن قرار بگیرد میتواند مستعد ابتلا به سرطان ریه شود.
سرطان تدریجی است
خطر سرطان تنها با یکبار خوردن غذایی ناسالم یا یکبار ورزش نکردن ایجاد نمیشود، بلکه به کندی ایجاد میشود. مصرف زیاد غذاهای فراوری شده ، عدم فعالیت فیزیکی، استرس مزمن و بد خوابی همگی یک محیط بیولوژیکی ایجاد میکنند که احتمال بروز التهاب در آن بسیار زیاد است. این وضعیت در طول زمان به سلولها آسیب میزند و بر شیوه بازیابی آنها تاثیر میگذارد.
تغییر شیوه معالجه
یک باور غلط دیگر این است که معالجه سرزان همیشه سخت است و مستلزم بستری طولانی مدت در بیمارستان است. البته این تصویر در سالهای اخیر به تدریج در حال تغییر است. سرطان شناسی به تدریج در حال تغییر به سمت رویکرد بیمار محور ااست که در آن تاثیر درمان با عمل فردی متعادل میشود. شیوه معالجات جدید بر این اساس است که در آنها از زمان درمان و تزریق دز داروهای شیمی درمانی و رادیو درمانی کاسته میشود و به زمانی که بیمار میتواند در محیط خانگی یا محیط عادی تری غیر از بیمارستان به سر برد افزوده میشود. این تغییر مهم است چرا که کیفیت زندگی را در طول دوره درمان بهبود میبخشد. با این حال درمان هیچگاه جایگزین پیشگیری نمیشود حتی پیشرفته ترین شیوه درمان نمیتواند صدمه طولانی مدت ناشی از در معرض فاکتورهای خطر قرار داشتن را جبران کند و بیمار را به طور کامل درمان کند. تغییبر سبک زندگی همچنان میتواند موثر ترین شیوه پیشگیری و یکی از موثر ترین عوامل کمک کننده در درمان باشد.