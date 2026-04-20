راز تغذیه بهاری: چرا بدن در این فصل غذای سبکتر میخواهد؟
اگر در بهار ناخودآگاه به سمت سالاد، میوه و غذاهای سبکتر میروید، این فقط یک انتخاب سلیقهای نیست. علم نشان میدهد بدن انسان با تغییر فصلها تنظیم میشود و با افزایش نور و دما، نیازهای تغذیهای هم تغییر میکنند. نتیجه؟ بهار بهترین زمان برای یک «ریست طبیعی» در سبک غذا خوردن است.
در حوزه Chrono-nutrition مشخص شده که بدن انسان با تغییر فصلها سازگار میشود. افزایش نور روز و تغییر دما باعث تنظیم هورمونها، بهبود خلقوخو و تغییر اشتها میشود. به همین دلیل در بهار تمایل به غذاهای سنگین کمتر و میل به غذاهای تازه و سبک بیشتر است.
مطالعات منتشرشده در Frontiers in Nutrition نشان میدهد که الگوی غذایی افراد در طول سال تغییر میکند و در فصلهای گرمتر، انتخابهای سالمتر بیشتر میشود. همچنین دادههای Scientific Reports تأیید میکند که کیفیت رژیم غذایی در بهار معمولاً بهبود پیدا میکند و مصرف میوه و سبزی افزایش مییابد.
اما سؤال مهم این است: در بهار دقیقاً چه تغییری باید در تغذیه ایجاد کنیم؟
اولین اصل، سبکتر کردن غذاهاست
بدن در این فصل نیاز کمتری به غذاهای چرب و سنگین دارد. غذاهای سرخکردنی و پرکالری که در زمستان بیشتر مصرف میشوند، میتوانند در بهار احساس خستگی و سنگینی ایجاد کنند.
دومین نکته، افزایش مصرف سبزیجات تازه است
سبزیهایی مثل اسفناج، کاهو و مارچوبه سرشار از ویتامینها و آنتیاکسیدانها هستند و به بهبود انرژی و عملکرد بدن کمک میکنند. این مواد غذایی همچنین به هضم بهتر کمک میکنند و احساس سبکی ایجاد میکنند.
سوم، استفاده بیشتر از میوههای آبدار است
میوهها در این فصل به تأمین آب بدن کمک میکنند و جایگزین مناسبی برای تنقلات پرکالری هستند. این موضوع بهخصوص با افزایش دمای هوا اهمیت بیشتری پیدا میکند.
چهارم، انتخاب پروتئینهای سبکتر است
بهجای غذاهای سنگین، بهتر است از منابعی مانند مرغ، ماهی یا حبوبات استفاده شود که هم سبکتر هستند و هم راحتتر هضم میشوند.
در کنار این موارد، نوشیدن آب کافی و قرار گرفتن در معرض نور طبیعی نیز نقش مهمی در افزایش انرژی و تنظیم اشتها دارد.
در نهایت، بهار بهترین زمان برای «ریست» سبک زندگی است. بدن شما در این فصل آمادگی بیشتری برای تغییر دارد؛ کافی است با آن هماهنگ شوید. تغییرات ساده در تغذیه میتواند به افزایش انرژی، بهبود خلقوخو و حتی کاهش وزن کمک کند.
بهار فقط فصل تغییر طبیعت نیست؛ فرصتی است برای تغییر درون شما.