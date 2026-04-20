یک نشانه آشکار برای کبد چرب که باید بدانید

بر اساس یک مطالعه جدید منتشرشده در مجله Scientific Reports در سال ۲۰۲۶، چاقی شکمی یکی از مهم‌ترین عوامل خطر برای ابتلا به کبد چرب متابولیک (MAFLD) است. این تحقیق که روی بیش از ۱۰ هزار نفر انجام شده نشان داد هرچه شاخص‌های چربی شکمی بالاتر باشد، احتمال ابتلا به کبد چرب نیز به‌طور معناداری افزایش پیدا می‌کند.

چرا شکم بزرگ به کبد چرب منجر می‌شود؟

چربی شکمی فقط زیر پوست نیست؛ بخش خطرناک آن «چربی احشایی» است که اطراف اندام‌های داخلی مثل کبد قرار می‌گیرد. این نوع چربی:

اسیدهای چرب آزاد زیادی وارد خون می‌کند

باعث مقاومت به انسولین می‌شود

التهاب مزمن در بدن ایجاد می‌کند

در نتیجه، این مواد مستقیماً به کبد می‌رسند و باعث تجمع چربی در سلول‌های کبدی می‌شوند.

یافته مهم دیگر

مطالعات جدید نشان داده‌اند افرادی که چربی شکمی بیشتری دارند، بیشتر در معرض آسیب کبدی و افزایش آنزیم‌های کبدی هستند؛ حتی اگر وزن کلی آن‌ها خیلی بالا نباشد.

نکته کلیدی

رابطه کبد چرب و شکم بزرگ دوطرفه است:

چربی شکمی → افزایش خطر کبد چرب

کبد چرب → تشدید اختلالات متابولیک و ذخیره بیشتر چربی در شکم

یعنی این دو، یک چرخه معیوب ایجاد می‌کنند.

جمع‌بندی کاربردی

اگر شکم شما بزرگ شده، فقط موضوع زیبایی نیست؛ ممکن است بدن درگیر کبد چرب شده باشد.

کاهش چربی شکمی از طریق:

اصلاح تغذیه

ورزش منظم

کنترل قند خون

می‌تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای پیشگیری و حتی بهبود کبد چرب باشد.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/