اگر قبل از خواب سیب بخوریم چه اتفاقی برایمان میافتد؟
آیا خوردن سیب قبل از خواب به بهبود کیفیت خواب کمک می کند؟؛ فواید سیب برای گوارش، تنظیم قند خون و نکاتی که باید درباره سلامت دندان ها بدانید را بررسی می کنیم.
بسیاری از ما عادت داریم شبها پیش از رفتن به تخت خواب، به سراغ یخچال برویم تا احساس گرسنگی خفیفمان را با یک میان عده سالم برطرف کنیم. در این میان، سیب همیشه یکی از در دسترس ترین و محبوب ترین گزینه هاست.
اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید که این میوه دقیقا چه تغییری در کیفیت خواب یا سیستم گوارش شما ایجاد میکند؟ در ادامه، به بررسی فواید و ملاحظات خوردن سیب در ساعات پایانی شب میپردازیم تا ببینیم آیا این عادت واقعا به نفع سلامتی شماست یا خیر.
۱. ممکن است به خواب بهتر شما کمک کند
مطالعات نشان میدهند افرادی که میوه بیشتری مصرف میکنند، اغلب شبها بهتر میخوابند. سیب حاوی فیبر و مواد مغذی گیاهی به نام پلی فنول است که میتواند به ثابت نگه داشتن قند خون و حمایت از خواب بهتر کمک کند. به جای اینکه مانند کافئین به شما انرژی ناگهانی بدهد، یک سیب قبل از خواب ممکن است در واقع به آرام شدن بدن شما کمک کند.
اگر خوردن غذا در اواخر شب خواب شما را مختل میکند، سعی کنید سیب خود را یک یا دو ساعت قبل از رفتن به تخت خواب میل کنید.
۲. ممکن است باعث افزایش جزئی قند خون شود
سیب دارای قندهای طبیعی است، از این رو خوردن آن قند خون شما را کمی بالا میبرد. با این حال، فیبر و پلی فنول هایی که به خواب کمک میکنند، میتوانند سرعت جذب قند را نیز کاهش دهند. این امر از بالا رفتن سریع قند که منجر به افت ناگهانی در ادامه میشود، جلوگیری میکند.
اگر به دیابت مبتلا هستید یا شبها با سطح گلوکز خود مشکل دارید، قبل از افزودن سیب به روتین شبانه خود با یک پزشک مشورت کنید.
۳. حمایت ملایمی از گوارش و روده فراهم میکند
سیب حاوی پکتین است؛ نوعی فیبر محلول که نقش مهمی در روان نگه داشتن سیستم گوارش ایفا میکند. وقتی پکتین به روده میرسد، به عنوان یک پری بیوتیک عمل میکند؛ یعنی غذایی برای باکتری های مفیدی که در آنجا زندگی میکنند (میکروبیوم روده).
ثابت شده است افرادی که میکروبیوم روده متنوعی دارند، هضم بهتر، ایمنی قوی تر و حتی خلق و خو و متابولیسم بهبودیافته ای دارند.
۴. ممکن است خواص ضدالتهابی داشته باشد
التهاب مزمن میتواند باعث بسیاری از مشکلات سلامتی شود. مصرف منظم سیب در برخی آزمایشها نشان دهنده کاهش نشانگرهای التهابی (شاخص های قابل مشاهده التهاب) بوده است.
اگرچه این کار نمی تواند تمام آثار یک سبک زندگی ناسالم را از بین ببرد، اما آنتی اکسیدانها و مواد شیمیایی گیاهی (فیتوکمیکال ها) موجود در سیب میتوانند به مرور زمان به کاهش التهاب کمک کنند که باعث بهبود سلامت کلی میشود.
۵. ممکن است به کنترل هوس های غذایی یا میان عده های دیرهنگام کمک کند
یک سیب میتواند شما را طولانی تر از یک میان عده فرآوری شده و شیرین سیر نگه دارد. دلیل این موضوع آن است که جویدن سیب زمان میبرد و دارای فیبر است که به دلیل هضم طولانی تر، شما را سیر نگه میدارد. این کار ممکن است تمایل به گشتن دنبال میان عده ای دیگر در اواخر شب را کاهش دهد.
اگر به شیرینی جات علاقه دارید، جایگزین کردن میان عده شیرین همیشگی خود با یک سیب میتواند انتخاب سالم تری باشد.
۶. مراقب دندانها و مینای آنها باشید
سیب حاوی قندهایی است که اگر باقی مانده آنها طی شب روی دندان بماند، باکتری های دهان را تغذیه میکند. این میتواند منجر به پوسیدگی شود، از این رو باید قبل از خواب دندان های خود را مسواک بزنید.
همچنین سیب اسیدی است که میتواند به مینای دندان آسیب برساند. جویدن باعث تحریک تولید بزاق میشود که به محافظت از مینای دندان کمک میکند؛ با این حال، برخی از متخصصان دندانپزشکی توصیه میکنند حدود ۳۰ دقیقه پس از خوردن مواد اسیدی برای مسواک زدن صبر کنید، زیرا این کار به محافظت از مینای دندان کمک میکند.
اگر مستعد پوسیدگی دندان هستید، زمان بندی آن را با دندانپزشک خود در میان بگذارید.
۷. این تنها یک قدم به سوی رژیم غذایی و روتین سالم است
یک سیب متوسط تقریبا معادل یک پیمانه میوه است که به تامین مقدار توصیه شده روزانه میوه و سبزیجات کمک میکند. توصیه های روزانه عبارتند از:
۵ تا ۲ پیمانه میوه
۳ تا ۲ پیمانه سبزیجات
به سیب قبل از خواب خود به عنوان بخشی از یک روتین سالم کلی نگاه کنید. استراحت کافی، هیدراته ماندن (نوشیدن آب کافی)، مدیریت استرس و خوردن انواع غذاهای کامل در احساس روزانه شما تفاوت ایجاد میکند.
اگر در داشتن یک رژیم غذایی متعادل و خواب آرام مشکل دارید، با یک ارائه دهنده خدمات درمانی صحبت کنید.