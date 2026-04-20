درمان دائمی «دیسک کمر» واقعیت یا دروغ پزشکی؟

یک فوق تخصص درد، در واکنش به درمان دائمی دیسک کمر با انجام عمل جراحی؛ توضیحاتی داد.

دامون آزاد، فوق تخصص درد گفت: مگر دیابت یا فشارخون با یکبار مصرف قرص برای همیشه درمان می شود که انتظار داریم دیسک کمر با انجام تزریق دارو یا عمل جراحی، برای همیشه درمان شود.

وی با عنوان این مطلب که درمان دائمی برای دیسک کمر یا زانو وجود ندارد، افزود: چون فشار ستون فقرات خیلی بالا است و ما دائم از مفاصل و ستون فقرات استفاده می کنیم.

آزاد با اشاره به درمان های تزریق دارو و عمل جراحی برای درد زانو و دیسک کمر، ادامه داد: با یک بار تزریق یا عمل جراحی، نمی توان انتظار درمان دائمی داشت.

این فوق تخصص درد افزود: جراحی می تواند فشار روی عصب را بردارد و درد را کاهش دهد، ولی جلوی دژانسیون را نمی گیرد و ممکن است در همان سطح یا سطوح دیگر، دوباره مشکل ایجاد شود.

وی در پاسخ به این سوال که راه حل واقعی برای خلاص شدن از دیسک کمر و...، گفت: اصلاح سبک زندگی، تقویت عضلات کمر و شکم، کاهش وزن و اصلاح نشستن و بلند شدن و فعالیت بدنی منظم؛ می توانند مفید باشند.

آزاد تاکید کرد: دیسک کمر را باید مدیریت کنید و حذف کامل آن ممکن نیست.

منبع مهر
انتهای پیام/
