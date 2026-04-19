ساخت فصل دوم یک سریال محبوب تاریخی

شبکه اف‌ایکس رسماً با انتشار یک ویدئوی پشت صحنه و متنی با مضمون «برگشتیم به صحنه تصویربرداری. فصل بعدی شوگون آغاز می‌شود» از شروع تولید فصل دوم این مجموعه پرمخاطب خبر داد. این فصل که ده سال پس از وقایع فصل اول روایت می‌شود، با وعده نبردهای عظیم و تازه‌واردانی از بازیگران مطرح ژاپنی بسیار کنجکاوی برانگیز شده است.

تصویربرداری اصلی این فصل از ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴) در ونکوور آغاز شده است. پیش‌تر اف‌ایکس در آوریل ۲۰۲۵ جدول زمانی را اعلام کرده بود، در حالی که کارهای اولیه ساخت فصل‌های دوم و سوم از می ۲۰۲۴ آغاز شده بود. این برنامه سریع شبکه برای ساخت این اثر نشان‌دهنده اعتماد کامل به «شوگون» پس از موفقیت کم‌سابقه فصل اول است.

فصل اول «شوگون» با کسب ۱۸ جایزه امی و ثبت رکورد به عنوان اولین سریال ژاپنی‌زبان برنده جایزه «بهترین سریال درام» و همچنین بردن چهار گلدن‌گلوب از جمله بهترین مجموعه تلویزیونی، توانست قدرت خود را به رخ بکشد. همین موفقیت خیره‌کننده باعث شد اف‌ایکس بی‌درنگ نسبت به تولید فصل‌های دوم و سوم چراغ سبز نشان دهد.

فصل دوم داستان را ده سال پس از پایان فصل اول دنبال می‌کند. «لرد توراناگا» پیروز شده، مسیر رسیدن به مقام «شوگون» هموار است و حالا مخاطبان خواهند دید که او واقعاً در اوج قدرت چه می‌کند. جاستین مارکس، یکی از خالقان این سریال، در نوامبر ۲۰۲۵ طی پیش‌نمایشی در دیزنی‌لند هنگ‌کنگ به رسانه ورایتی گفت: توالی‌های نبردی در قسمت دوم کنار هم می‌چینیم که فکر نمی‌کنم تا به حال چیزی شبیه این مقیاس، این میزان تراژدی و این میزان انسانیت را دیده باشید.

هیرویوکی سانادا در نقش «لرد توراناگا» برای فصل دوم «شوگون» بازمی‌گردد و این بار نقش تهیه‌کننده اجرایی را نیز بر عهده دارد. کوسمو جارویس نیز بار دیگر در نقش «جان بلک‌تورن» ظاهر می‌شود. در کنار آنها، چهره‌های جدیدی از جمله آسامی میزوکاوا، ماساتاکا کوبوتا، جون کونیمورا و رن مگورو (از گروه جی-پاپ اسنومن) به جمع بازیگران پیوسته‌اند. همچنین در مارس ۲۰۲۶، پنج بازیگر دیگر شامل ریسی کوکی‌هارا، ریو ساتو، سیشیرو نیشیدا، مانتارو کوایچی و تاکاشی یاماگوچی به تیم اضافه شدند.

یکی از مهم‌ترین نکات درباره فصل دوم «شوگون» این است که تیم خلاق سریال، جهان داستان را فراتر از رمان اصلی جیمز کلاول (۱۹۷۵) گسترش داده و به جای آن به تاریخ واقعی ژاپن فرو رفته‌اند.

این نخستین اقتباس تلویزیونی از رمان پرفروش کلاول نیست، پیش از این در سال ۱۹۸۰ نیز از این رمان یک مینی‌سریال موفق از ان‌بی‌سی پخش شده بود. نسخه جدید اف‌ایکس اما با تکیه بر اصالت ژاپنی‌زبان، بازیگران بومی و وفاداری به فرهنگ سامورایی، تحولی در استانداردهای تاریخی‌سازی در هالیوود ایجاد کرد.

موفقیت عظیم فصل اول باعث شد اف‌ایکس «شوگون» را به یک فرنچایز چندساله تبدیل کنند. جالب اینکه خود کلاول هرگز دنباله‌ای برای کتابش ننوشت، اما سازندگان سریال با الهام از وقایع واقعی دوره سنگوکو و زندگی توکوگاوا ایه‌یاسو (الهام‌بخش شخصیت توراناگا)، راه را برای فصل‌های دوم و سوم هموار کرده‌اند. به همین دلیل، طرفداران می‌توانند انتظار روایت‌هایی اصیل و مبتنی بر اسناد تاریخی را داشته باشند.

فصل دوم «شوگون» انتظارات بسیاری میان هواداران ایجاد کرده است و وعده‌های داده‌شده نوید یک حماسه فراموش‌نشدنی را می‌دهد.