گاهی یک لیوان آب می‌تواند سردردی را که ساعت‌ها آزاردهنده بوده آرام کند؛ اتفاقی ساده که پشت آن یک توضیح کاملاً علمی وجود دارد.

سردرد ناشی از کم‌آبی یکی از شایع‌ترین و در عین حال کم‌تشخیص‌داده‌شده‌ترین انواع سردردهاست و بسیاری از افراد آن را با میگرن یا خستگی اشتباه می‌گیرند.

مغز انسان حدود ۷۵ درصد از آب تشکیل شده و حتی کم‌آبی خفیف نیز می‌تواند عملکرد طبیعی آن را مختل کند. وقتی بدن آب کافی دریافت نمی‌کند چند اتفاق هم‌زمان رخ می‌دهد:

حجم خون کاهش پیدا می‌کند

اکسیژن‌رسانی به بافت مغز کمتر می‌شود

رگ‌های مغزی دچار انقباض می‌شوند

این تغییرات باعث ایجاد احساس فشار، سنگینی یا درد مبهم در سر می‌شوند؛ دردهایی که معمولاً بعد از نوشیدن آب به‌تدریج کاهش پیدا می‌کنند.

مطالعات جدید نورولوژی همچنین نشان داده‌اند کم‌آبی روی مایع مغزی–نخاعی هم اثر می‌گذارد. کاهش نسبی این مایع باعث کشیده شدن پرده‌های حساس اطراف مغز می‌شود و همین کشش پیام درد ایجاد می‌کند. با بازگشت تعادل مایعات، این کشش کمتر شده و سردرد فروکش می‌کند.

جالب است بدانیم در سال‌های اخیر پزشکان تأکید بیشتری روی «هیدراسیون روزانه» دارند؛ زیرا سبک زندگی مدرن (مصرف زیاد قهوه، ساعات طولانی کار با موبایل و تهویه‌های خشک) باعث شده افراد بدون احساس تشنگی واقعی دچار کم‌آبی مزمن خفیف شوند. به همین دلیل در بسیاری از کلینیک‌های سردرد، قبل از تجویز دارو ابتدا مصرف آب و الکترولیت‌ها بررسی می‌شود.

سردردهایی که با نوشیدن آب بهتر می‌شوند یک یادآوری مهم‌اند:

گاهی درمان یک درد آزاردهنده نه در داروهای پیچیده، بلکه در ساده‌ترین نیاز بدن — یعنی تأمین آب کافی — قرار دارد.