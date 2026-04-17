امروزه خوردن غذاهای دریایی از طرف متخصصان تغذیه بسیار توصیه می‌شود. غذاهای دریایی مانند ماهی، میگو و... دارای خواص بسیار زیادی نسبت به گوشت قرمز هستند. غذاهای دریایی مانند ماهی منبع بزرگ ویتامین دی و و مواد معدنی هستند؛ بنابراین بهتر است حداقل هفته‌ای یکبار مصرف آنها را در برنامه غذایی‌تان قرار بدهید. پخت ماهی معمولا روش‌های متفاوتی دارد.

برخی ماهی را داخل روغن سرخ می‌کنند، برخی ماهی را به صورت کبابی و برخی به صورت سوخاری یا پفکی میل می‌کنند، اما پخت ماهی در فر روش مناسب‌تری برای تهیه ماهی است، چون خواص ماهی بهتر حفظ می‌شود. ما در این مطلب می‌خواهیم یک روش خاص برای مزه‌دار کردن ماهی را به شما آموزش بدهیم که با این روش ماهی عطر و طعم ویژه‌ای پیدا می‌کند و مخصوص کسانی است که موقع خوردن ماهی از بوی بد آن رنج می‌برند. اگر دوست دارید این‌بار یک ماهی خوشمزه و خوشبو در منزل درست کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه ماهی مزه‌دار شده همراه ما باشید.

مواد لازم برای مزه‌دار کردن ماهی

فیله ماهی: 3 عدد

سیر: 3 حبه

کره: 20 گرم

زعفران دم کرده غلیظ: به میزان لازم

پودر زعفران: یک چهارم قاشق چای‌خوری

آب پیاز رنده شده: 1 فنجان

آب لیمو یا نارنج: نصف فنجان

فلفل دلمه‌ای: 1 عدد

نمک، فلفل و زردچوبه: به میزان لازم

پودر تخم گشنیز: یک چهارم قاشق چای‌خوری

پودر سیر: نصف قاشق چای‌خوری

پودر انبه: نصف قاشق چای‌خوری

روغن زیتون: به میزان لازم

سیخ نسوز کباب: به تعداد لازم

طرز تهیه

برای درست کردن این ماهی خوشمزه ابتدا فیله‌های ماهی را به قطعات کوچک‌تر برش بزنید و داخل یک کاسه مناسب بریزید.

حالا پودر زعفران خشک را روی ماهی بریزید و خوب هم بزنید تا رنگ پس بدهد.

آب لیمو ترش، آب پیاز رنده شده، حبه‌های سیر خرد شده، نمک، فلفل، زردچوبه، پودر تخم گشنیز، پودر انبه، پودر سیر و یک قاشق روغن زیتون را به ماهی اضافه کنید و با دست مواد را هم بزنید تا به صورت یکدست مزه‌دار شود.

روی ظرف را بپوشانید و آن را به مدت 2 ساعت داخل یخچال بگذارید تا ماهی طعم‌دار شود.

در مرحله بعد فلفل دلمه‌ای را به صورت نواری درشت‌تر خرد کنید.

سیخ‌های چوبی نسوز کباب را به مدت یکی دو ساعت داخل آب بگذارید تا خیس شوند و بعد از آب خارج کنید.

داخل سیخ ابتدا یک تکه فیله ماهی و بعد یک تکه فلفل دلمه‌ای بگذارید و به همین ترتیب سیخ را پر کنید.

داخل یک ماهی تابه نسوز را با روغن زیتون چرب کنید، سپس سیخ‌ها را داخل آن قرار بدهید تا با حرارت کم گریل شوند.

کره آب شده و زعفران دم کرده را با هم مخلوط کنید و هنگام گریل شده ماهی روی هر دو طرف ماهی بمالید.

بعد از اینکه ماهی کاملا پخت، آماده است که می‌توانید آن را همراه با سبزی پلو سرو کنید، نوش جان.

نکات مهم

ـ این ماهی را می‌توانید داخل فر یا دستگاه ایرفرایر هم درست کنید.

ـ برای تهیه این ماهی کبابی می‌توانید به دلخواه از هر نوع ماهی شمال و جنوب که دوست دارید، استفاده کنید.

ـ سعی کنید برای درست کردن هر نوع غذا و سالاد از روغن زیتون مرغوب استفاده کنید. روغن زیتون به دلیل ارزش غذایی بالایی که دارد، در رژیم غذایی بسیاری از افراد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که قیمت روغن زیتون خالص بالاست، معمولاً در هنگام عرضه در بازار با روغن‌های معمولی مخلوط می‌شود. درنتیجه از کیفیت آن کاسته می‌شود؛ بنابراین کسانی که به دنبال خرید روغن زیتون هستند، اغلب می‌پرسند که چطور روغن زیتون اصل را تشخیص بدهیم. البته تشخیص خالص بودن روغن زیتون کار چندان ساده‌ای نیست. با این حال کارشناسان برای تشخیص روغن زیتون اصل سه روش را به شرح ذیل ارائه داده‌اند:

ـ برای انتخاب روغن مرغوب بهتر است که اول آن را ببویید. روغن زیتون خوب باید بوی میوه زیتون، سیب یا علف تازه بدهد که مربوط به نوع زیتون یا زمان برداشت آن است؛ بنابراین اگر بوی فلز احساس کردید، بدانید که روغن نامرغوب یا فاسد است.

ـ روش دوم برای تشخیص روغن زیتون اصل این است که آن را بچشید. اگر 1 قاشق روغن زیتون را در دهان خود بریزید و در دهان بچرخانید و با استشمام هوا آن را فرو بدهید، باید بعد از چند لحظه در گلوی خود تلخی و تندی شدیدی احساس کنید. به نحوی که گلوی شما بسوزد. در بعضی موارد افراد به دلیل تندی بیش از حد روغن به سرفه می‌افتند. درست پس از 1 دقیقه مزه تلخی و تندی از بین می‌رود و خوشمزه می‌شود. ضمن اینکه فرد با خوردن این روغن در دهان خود احساس چربی نمی‌کند. با خوردن روغن زیتون اصل در ابتدای زبان احساس شیرینی و در انتهای آن احساس تلخی و سوزش خواهید داشت.

ـ روش بعدی برای تشخیص روغن زیتون اصل رنگ آن است. رنگ روغن زیتون باید زرد مایل به سبز باشد. البته رنگ روغن زیتون معیار مناسبی برای تعیین کیفیت روغن نیست؛ زیرا به‌راحتی می‌توان در آن تقلب کرد.

ـ فلفل دلمه‌ای یکی از سبزیجات پرخاصیت است که مصرف آن برای تمامی افراد به‌ویژه کودکان توصیه شده است. این سبزی دارای سه رنگ سبز، زرد و قرمز است که رنگ سبز آن طعم قوی‌تری دارد. فلفل دلمه‌ای به دلیل مواد مغذی ازجمله ویتامینی که دارد، منشأ درمان سرماخوردگی است و همچنین برای درمان کم‌خونی، حفاظت از چشم و تقویت قوه بینایی و رفع یبوست بسیار مفید است. ته فلفل دلمه‌ای برجستگی‌هایی وجود دارد. فلفل دلمه‌هایی که چهار برجستگی در زیر خود دارند، ماده هستند. فلفل دلمه‌ای ماده پر تخم است و طعم شیرینی دارد؛ بنابراین برای تهیه انواع سالاد و خام‌خواری مناسب‌تر از فلفل نر است. فلفل دلمه‌ای که سه برجستگی در زیر خود دارد، نر است. تخم کم‌تری دارد و تندتر است. برای غذا پختن از آن استفاده می شود و در آشپزی کاربردی‌تر است. برعکس فلفل دلمه‌ای ماده بعد از تفت دادن و پختن اصلاً تلخ نمی‌شود و خوشمزه باقی می‌ماند.