هر غذای متعادل کننده می‌تواند در صورت افراط در مصرف به راحتی تبدیل به غذایی مضر و حطرناک تبدیل شود. مردم با دانستن خواص غذاها، بشقاب‌های خود را پر از این معجزات خوراکی می‌کنند. به بیان بهتر مردم بیشتر غذاها را به خاطر خواص آن‌ها مصرف می‌کنند. آن‌ها همچنین مکمل‌ها را نیز بدون وقفه می‌خورند. اما در این میان مصرف افراطی سوپر غذاها به طور ویژه می‌توانند برای چشمان خطرناک باشند چرا که این اندام از جمله ظریف‌ترین اعضایی هستند که وجودشان با سلامت کلی مرتبط است.

خواص سوپر غذاها واقعی اما محدود هستند

شکی نیست که یک سری از غذاها از سلامت چشمان پشتیبانی می‌کنند. ویتامین A به بینایی درست کمک می‌کنند، لوتئین و زئاکسانتین از شبکیه محافظت می‌کنند. اسیدهای چرب امگا ۳ هم از ثبات اشک چشم حمایت می‌کنند. اما این ویتامین‌ها وخوراکی‌های مفید از سلامت چشم حمایت کرده و به عملکرد آن کمک می‌کند. اما آن‌ها خاصیت درمانی برای بیماری‌های چشم ندارند. در واقع این سوپر غذاها نمی‌توانند جایگزینی برای درمان چشمان شوند.

زمانی که تغذیه سمی می‌شود

مشکل با یک باور ساده شروع می‌شود. اگر چیزی خوب است، مصرف بیشتر آن بهتر است. اما بدن این گونه کار نمی‌کند. ویتامین‌های محلول در چربی مانند ویتامین A در بدن ذخیره شده و به راحتی از آن خارج نمی‌شوند. این می‌تواند به عوارضی منجر شود که در اصطلاح به آن عارضه مصرف زیاد ویتامین A می‌گویند.

طبق گزارش موسسات ملی سلامت آمریکا استفاده طولانی مدت از ویتامین A می‌تواند علائمی نظیر سردرد، گیجی سر، دید تار و حتی فشار مضاعف در جمجمه ایجاد کند.

این چشم‌ها هستند که ضرر می‌کنند

تغییرات در بینایی در ابتدا ظاهرا خفیف هستند. تاری دید خفیف، حساسیت به نور و احساس فشار پشت چشم. امروزه آنچه در پزشکی تبدیل به نگرانی شده استفاده بیش از حد از سوپر غذاها یا مصرف دوز بالای مکمل‌ها بدون تجویز پزشک است. تمام افسانه‌هایی که درباره غذاهای سالم و خوب گفته می‌شود در صورتی می‌توانند صحت داشته باشند که مصرف این نوع غذاها متعادل باشد و نه اینکه به طور افراطی از سوپر غذاها و مکمل‌ها مصرف کنیم. ویتامین A به خاطر عوارضی که در بالا نیز به آن اشاره شد، می‌تواند باعث مسمومیت شود.

چرا رژیم غذایی یکسان برای همه مناسب نیست؟

همه بدن‌ها به مواد غذایی مغذی یکسان و به یک میزان نیاز ندارند. سن، سبک زندگی، وضعیت کنونی فرد و حتی ژنتیک وی نقش مهمی در غذاها و ویتامین‌هایی که باید برای وی در نظر گرفته شود؛ بازی می‌کنند. به بیان دیگر مهم است که این مساله را درک کنیم همه نباید به طور یکسان و به یک میزان از سوپر عذاها استفاده کنند. نیاز تغذیه‌ای هر فرد با فرد دیگری متفاوت است. می‌توان در صورت کمبود ویتامین، ویتامین A برای چشم مصرف کرد اما این ویتامین در درمان بیماری‌های چشم مانند آب سیاه و آسیب به شبکیه چشم ناشی از دیابت یا بیماری پیری چشم، موثر نیست. اینجاست که خیلی‌ها راه خطا می‌روند و از غذا به جای دارو استفاده می‌کنند، آن هم بدون تجویز.

راهکار ایمن و سالم چیست؟

تغییرات ساده و کوچک می‌تواند از آسیب‌های طولانی مدت جلوگیری کند. همیشه از یک نوع غذا استفاده نکنید و سعی کنید غذاها را به صورت چرخشی مصرف کنید. از مصرف دوز بالای مکمل‌ها به جز در مواقعی که توسط پزشک تجویز شده باشند خودداری کنید. مراقب علائمی نظیر سر درد و تاری دید باشید. پس از سی سالگی چکاپ‌های دوره‌ای چشم را انحام دهید. رژیم غذایی را به عنوان یک عامل حمایتی و نه یک عامل درمانی استفاده کنید.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/