مافین موز و شکلات چیپسی؛ یک میانوعده هیجانانگیز
امروز قرار است طرز تهیه یک مافین موز و شکلات چیپسی لطیف را به شما آموزش دهیم. راز لطافت این مافین در هم نزدنِ بیش از حد مایه بعد از اضافه کردن آرد است. هم زدن زیاد باعث سفت شدن بافت شیرینی میشود.
اگر به دنبال یک شیرینی خانگی سریع، سالم و خوشعطر هستید که بافت بسیار لطیفی داشته باشد، مافین موز و شکلات یکی از بهترین گزینههاست.
این دستور پخت که توسط سرآشپز معروف، مارک موریارتی، طراحی شده، به دلیل استفاده از ماست یونانی و موزهای رسیده، بافتی مرطوب و طعمی بهیادماندنی دارد. در ادامه، قدمبهقدم با مراحل پخت این مافینهای جذاب همراه باشید.
مواد لازم برای تهیه مافین موز
آرد سفید قنادی: ۲۵۰ گرم
بیکینگ پودر: ۱ قاشق چایخوری
جوش شیرین: نصف قاشق چایخوری
نمک: یک پنس (مقدار بسیار کم بین دو انگشت)
موز کاملاً رسیده: ۲ عدد
تخممرغ: ۲ عدد
ماست یونانی (یا ماست سفت و پرچرب) : ۸۰ گرم
کره ذوب شده: ۶۰ گرم
عصاره وانیل یا پودر وانیل خالص: نصف قاشق غذاخوری
شکر دانهریز: ۱۲۰ گرم
شکلات چیپسی تلخ: ۱۰۰ گرم
مراحل پخت و آمادهسازی
۱. آمادهسازی فر و مواد خشک
ابتدا فر را روشن کرده و روی دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید تا کاملاً گرم شود. در یک ظرف متوسط، آرد، بیکینگ پودر، جوش شیرین و نمک را با هم مخلوط کرده و کنار بگذارید. بهتر است برای کیفیت بهتر، آرد را یک بار الک کنید.
۲. ترکیب مواد خیس
در یک ظرف بزرگتر، موزها را با چنگال کاملاً له کنید تا یکدست شوند. سپس تخممرغها را به موز اضافه کرده و با همزن دستی خوب بزنید. در ادامه، ماست یونانی، کره ذوب شده (که از حرارت افتاده باشد)، وانیل و شکر را اضافه کنید و تا زمان دستیابی به یک ترکیب یکنواخت، به هم زدن ادامه دهید.
۳. ترکیب نهایی و افزودن شکلات
مواد خشک را که در مرحله اول آماده کرده بودید، به ظرف مواد خیس اضافه کنید. در این مرحله دقت کنید که نباید بیش از حد مواد را هم بزنید؛ فقط در حدی که آرد با مواد ترکیب شود، با یک لیسک یا قاشق بزرگ مخلوط کنید. در پایان، شکلات چیپسی را اضافه کرده و یک دور هم بزنید تا در تمام مایه پخش شود.
۴. پخت در فر
قالب مافین را با ۱۲ عدد کپسول کاغذی بپوشانید. مایه مافین را به طور مساوی بین کپسولها تقسیم کنید. قالب را در طبقه وسط فر قرار داده و اجازه دهید به مدت ۱۵ تا ۱۸ دقیقه بپزد.
۵. تست پخت و سرو
برای اطمینان از پخت کامل، یک خلال دندان یا سیخ چوبی را در مرکز یکی از مافینها فرو کنید؛ اگر تمیز بیرون آمد، مافینها آماده هستند. قالب را از فر خارج کرده، مافینها را به آرامی از قالب درآورید و روی توری فلزی قرار دهید تا کاملاً خنک شوند. نوش جان!
چند نکته طلایی برای خوشمزهتر شدن مافین
موزهای لکهدار: هرچه موز شما رسیدهتر و دارای لکههای قهوهای باشد، مافین شما شیرینتر و معطرتر خواهد شد.
تزیین: میتوانید مقداری از شکلات چیپسی را نگه دارید و قبل از گذاشتن قالب در فر، روی سطح مافینها بپاشید تا ظاهر جذابتری پیدا کنند.