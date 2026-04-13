اما بازار خودرو علاوه بر موضوعی که در بالا عنوان شد. متأثر از شرایط جنگ تحمیلی بر کشور هم هست. رکودی که پیش از سال در بازار خودرو وجود داشت حالا بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

اما نکته دیگری هم وجود دارد که باید به آن اشاره کرد؛ با آغاز هفته کاری جدید، قیمت‌ها در بازار خودرو تکان خورده است و شاهد نوسان قیمتی در این بازار هستیم.

خودروهای داخلی

سورن پلاس دوگانه‌سوز، یک میلیارد و 580 میلیون تومان روز یکشنبه قیمت خورد در حالی که این خودرو روز گذشته(شنبه) 20 میلیون تومان گران‌تر بود.

اطلس s در دسته خودروهایی قرار گرفت که کاهش قیمتی هفت میلیون تومانی را تجربه کرد و با قیمت 781 میلیون تومان در بازار مورد معامله قرار گرفت.

خودروهای مونتاژی

دیگنیتی پرستیژ، روز یکشنبه 4 میلیارد و 350 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد در حالی که این خودرو روز شنبه، 4 میلیارد و 400 میلیون تومان قیمت خورد. کاهش 50 میلیون تومانی قیمت این خودرو ظرف یک روز!

فیدلیتی پرستیژ تیپ 2 هفت نفره، 5 میلیارد و 500میلیون تومان روز شنبه قیمت خورد ولی روز یکشنبه 5میلیارد و 450 میلیون تومان معامله شد که کاهش 50 میلیون تومانی داشت.

خودروهای وارداتی

اشکودا کاروک 1.4 لیتر توربو مدل 2025، 23 فروردین 4میلیارد و 800 میلیون تومان قیمت خورد. این خودرو در مدل 2024، 4 میلیارد و 450 میلیون تومان است یعنی 400 میلیون ارزانتر برای یک مدل پایین‌تر.