فناوری مجهز به هوش مصنوعی فرانسه برای مینروبی دریایی
شرکت فرانسوی تالس (Thales) فناوری جدیدی را معرفی کرده است که با بهرهگیری از هوش مصنوعی میتواند ماموریتهای مقابله با مینهای زیرآبی را در اقصی نقاط دنیا به انجام برساند.
سیستمی که به نیروی دریایی ملی فرانسه تحویل داده شده است، میتواند داراییهای شخص ثالث مانند شناورهای بدون سرنشین خودکار (AUV)، وسایل کنترل از راه دور (ROV) و مینیابهای متعارف را در یک مرکز عملیات قابل حمل اعزامی ادغام کند.
این سیستم که «Expeditionary PathMaster» نام دارد، یک راهکار مقیاسپذیر و سازگار است که آماده بکارگیری در آبهای آزاد است و میتواند از ساحل، از یک قایق بادبانی، یک کشتی شکار مین یا هر پلتفرمی اداره شود.
این سیستم میتواند نیروی دریایی را قادر سازد تا سریع عمل کند، زیرساختهای حیاتی را ایمن کند و بر عملیاتهای اعزامی و آبی-خاکی تسلط یابد.
سباستین گوئرمی (Sébastien Guérémy)، معاون بخش سیستمهای زیرآبی شرکت تالس میگوید: با افزایش رقابت در دریاها و مواجهه نیروی دریایی با تهدیدها و چالشهای غیرمنتظره، اقدامات مقابله با مین به یک رشته کلیدی برای تضمین حاکمیت و ایمنی زیرساختهای حیاتی و خطوط ارتباطی دریایی تبدیل شده است.
وی افزود: در تالس، ما از رقبا جلوتر هستیم. سیستم «Expeditionary PathMaster» یک سیستم متحولکننده است که ماژولار، مقیاسپذیر و مجهز به هوش مصنوعی است. ما تحول دیجیتال و پهپادسازی را برای نیروهای دریایی به ارمغان میآوریم که به آنها برتری قاطع میدهد.
جنگ مینها
برنامه تجزیه و تحلیل سونار Mi-Map شرکت تالس از هوش مصنوعی برای پردازش دادههای سونار تا چهار برابر سریعتر از ابزارهای متعارف استفاده میکند و امکان مکانیابی مینهای زیر آب را با دقتی بیشتر از همیشه و با طبقهبندی دقیق ۹۹ درصد فراهم میکند.
طبق یک بیانیه مطبوعاتی، سیستم مدیریت ماموریت M-Cube از هوش مصنوعی برای مدیریت چندین جلسه تجزیه و تحلیل سونار موازی با Mi-Map استفاده میکند و بهروزرسانیهای در لحظه در مورد پیشرفت و اشیاء شناسایی شده ارائه میدهد.
تالس ادعا میکند که با «Expeditionary PathMaster» استانداردی را در جنگ مینها با امنیت سایبری، نیروی انسانی و خودکار تعیین کرده است و نیروهای دریایی را یک قدم جلوتر نگه میدارد.
این راهکار که بر اساس یک مرکز عملیات قابل حمل اعزامی نوآورانه (e-POC) ساخته شده است، نیروهای دریایی را قادر میسازد تا یک مأموریت کامل مقابله با مین را در هر کجای جهان انجام دهند.
سیستم «Expeditionary PathMaster» تالس، ظرفیت منحصربهفرد جنگ مین هیبریدی را فراهم میکند که داراییهای سرنشیندار و بدون سرنشین از جمله داراییهای شخص ثالث را پوشش میدهد.
یکی دیگر از جنبههای مهم «Expeditionary PathMaster» نقش آن در جنگهای اعزامی است، جایی که نیروها به سرعت در مناطق ناآشنا با حداقل پشتیبانی موجود مستقر میشوند. در چنین سناریوهایی، تحرک به یک عامل تعیینکننده تبدیل میشود. قابلیت این سیستم تضمین میکند که خطوط تدارکاتی باز بمانند و نیروها بتوانند به طور مؤثر مانور دهند که مستقیماً بر موفقیت مأموریت تأثیر میگذارد.
این سیستم همچنین از مأموریتهای بشردوستانه پشتیبانی میکند؛ جایی که دسترسی سریع به مناطق آسیبدیده از فاجعه یا دورافتاده بسیار مهم است.
سیستم «Expeditionary PathMaster» ترکیبی از مهندسی، ناوبری و برنامهریزی عملیاتی است که برای حفظ شتاب در محیطهای چالشبرانگیز طراحی شده است. این امر با فراهم کردن امکان حرکت و دسترسی قابل اعتماد، نقشی حیاتی در عملیات رزمی و غیررزمی که در آنها زیرساختها چالشهای قابل توجهی ایجاد میکنند، ایفا میکند.