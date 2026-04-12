شورش نسل زد علیه هوش مصنوعی؟
فکر میکنید جوانان اشتیاق زیادی به استفاده از هوش مصنوعی دارند و نسبت به آیندهای که با هوش مصنوعی ساخته شود، امیدوارند؟ اگر پاسختان به این پرسشها مثبت است، بهتر است دوباره به این گزاره فکر کنید.
بر اساس یک نظرسنجی جدید که روز پنجشنبه از سوی مؤسسه گالوپ، بنیاد خانواده والتون و شرکت سرمایهگذاری GSV Ventures (فعال در حوزه فناوری آموزشی) منتشر شد، بیش از نیمی از اعضای نسل Z در ایالات متحده بهطور منظم از هوش مصنوعی مولد استفاده میکنند، اما احساسات آنها نسبت به این فناوری رو به منفی شدن است.
این نظرسنجی که روی بیش از ۱۵۰۰ نفر انجام شده، در ماههای فوریه و مارس صورت گرفته است. نتایج آن نشان میدهد که دشمنی آمریکاییها با هوش مصنوعی به نسل جوانتر نیز کشیده شده—نسلی که در حال حاضر برای پیدا کردن جایگاه خود در بازار کار با چالش مواجه است.
زک هرینوفسکی، پژوهشگر ارشد حوزه آموزش در گالوپ که روی این نظرسنجی کار کرده، گفت: «در اغلب این موارد، اعضای نسل Z بهطور فزایندهای بدبینتر و منفیتر شدهاند—در حالی که حتی سال گذشته هم نگاه خیلی مثبتی به آن نداشتند.»
او گفت که از میزان قابل توجه تغییر نگرش جوانان شگفتزده شده است. به گفته او، بسیاری از پاسخدهندگان اذعان کردهاند که هوش مصنوعی میتواند آنها را در مدرسه و محل کار کارآمدتر کند. اما در عین حال نگرانند که این فناوری بر خلاقیت و مهارتهای تفکر انتقادی آنها تأثیر بگذارد.
جوانان شاغل بهویژه بدبین بودند. نزدیک به نیمی از افراد مورد بررسی گفتهاند که ریسکهای هوش مصنوعی در محیط کار بیشتر از مزایای بالقوه آن است—رقمی که نسبت به سال قبل ۱۱ واحد درصد افزایش داشته است. تنها ۱۵ درصد گفتهاند که هوش مصنوعی در مجموع برای آنها مفید است.
این یافتهها در زمانی منتشر میشود که والدین، دانشآموزان و سیاستگذاران در حال بحث درباره میزان نقش سیستمهای هوش مصنوعی در زندگی جوانان هستند. اعضای نسل Z به رباتهایی مثل ChatGPT برای گرفتن مشاوره در روابط و کمک در تکالیف درسی روی آوردهاند. برخی حتی از این ابزارها برای واگذاری تصمیمهای پیچیده و مهم مانند انتخاب دانشگاه استفاده میکنند.
در این مطالعه، حدود نیمی از جوانان گفتهاند که بهصورت روزانه یا هفتگی از هوش مصنوعی استفاده میکنند—رقمی مشابه سال گذشته. کمی کمتر از ۲۰ درصد نیز گفتهاند که اصلاً از هوش مصنوعی استفاده نمیکنند.
هرینوفسکی گفت: «در طول یک سال گذشته، افزایش قابل توجهی در میزان استفاده ندیدهایم، با اینکه به نظر میرسد افراد بیشتری از نسل Z میگویند به این ابزارها دسترسی دارند.» او افزود که جوانترین اعضای این نسل بیشترین احتمال را دارند که بهطور مکرر از هوش مصنوعی استفاده کنند.
در مصاحبهها، جوانان دلایل مختلفی برای نگرانیهایشان درباره هوش مصنوعی مطرح کردند؛ از جمله تهدید برای مشاغل سطح ابتدایی، جایگزینی تعاملات انسانی و گسترش اطلاعات نادرست مبتنی بر هوش مصنوعی در شبکههای اجتماعی.
سیدنی گیل، ۱۹ ساله و دانشجوی سال اول دانشگاه رایس در هیوستون، گفت که زمانی که در دبیرستان بود، نسبت به هوش مصنوعی بهعنوان ابزار یادگیری خوشبین بوده است. اما حالا که در حال انتخاب رشته دانشگاهی است، نگاهش کمتر امیدوارانه شده است. او گفت: «احساس میکنم هر چیزی که به آن علاقه دارم، ممکن است حتی در چند سال آینده جایگزین شود.»
ابیگیل هکت، ۲۷ ساله که در صنعت گردشگری و مهماننوازی در نزدیکی انکوریج کار میکند، گفت که برخی ابزارهای هوش مصنوعی در کار برایش صرفهجویی در زمان ایجاد کردهاند. با این حال، در زندگی شخصیاش زیاد از آن استفاده نمیکند، چون نمیخواهد مهارتهای اجتماعیاش تحلیل برود.
او که در نظرسنجی گالوپ شرکت کرده بود، گفت: «هنوز در استفاده از آن برای نوشتن پیامهایم به دیگران مردد هستم، چون فکر میکنم برخی از این چیزها کاملاً انسانی هستند و دوست دارم همینطور باقی بمانند.»
برخی دیگر از پاسخدهندگان مانند رایان گاکیان، ۳۰ ساله و تستر نرمافزار در دیترویت، کاربران مشتاقتری بودند. او گفت که روزانه از ChatGPT برای کارهایی مانند بررسی خطوط کد و ایدهپردازی برای دستور غذا برای سالگردش با دوستدخترش استفاده میکند.
او گفت: «در مجموع، چیزهایی که دیدهام خیلی مرا نترساندهاند.» او اخیراً ویدئوهایی تولیدشده با هوش مصنوعی از موجودات افسانهای یِتی در شبکههای اجتماعی دیده بود و آنها را خندهدار توصیف کرد.
با وجود احساسات دوگانه، بسیاری از جوانان معتقدند که داشتن حدی از سواد در حوزه هوش مصنوعی برای آیندهشان ضروری خواهد بود. نزدیک به نیمی از پاسخدهندگانی که هنوز از دبیرستان فارغالتحصیل نشدهاند، پیشبینی کردهاند که در شغلهای آینده خود به دانستن نحوه استفاده از هوش مصنوعی نیاز دارند.
اما هنوز هم ممکن است نگرش جوانان نسبت به هوش مصنوعی تغییر کند. در میان تمام واکنشهای احساسی اندازهگیریشده در این نظرسنجی، رایجترین احساسی که پاسخدهندگان گزارش کردهاند «کنجکاوی» بوده است.