کنترل علائم دیابت با مصرف آب این سبزی

اسفناج نوعی سبزی است که می‌توانید آن را به صورت خام، بخارپز، سرخ شده یا به شکل آبمیوه مصرف کنید. امروزه نوشیدن آب اسفناج (همراه با سایر میوه‌ها و سبزیجات) یکی از روش‌های محبوب در بین علاقه‌مندان به داشتن یک زندگی سالم است، زیرا تمام مواد مغذی مورد نیاز خود را بدون دردسر آشپزی به شما می‌دهد.

سلامت نیوز نوشت:‌ هنگامی که به طور منظم آب اسفناج می‌نوشید، با تامین پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی کافی به بدن خود کمک می‌کنید.

مزایای سلامتی نوشیدن آب اسفناج عبارتند از:

آب اسفناج به کنترل علائم دیابت کمک می‌کند

اسفناج منبع عالی آنتی اکسیدان‌ها به ویژه اسید آلفا لیپوئیک است که به افزایش سطح انسولین کمک می‌کند. همه افراد و به ویژه دیابتی‌ها می‌توانند به طور قابل توجهی از فواید آب اسفناج بهره مند شوند زیرا این سبزی خطر ابتلا به نوروپاتی محیطی و همچنین کاهش سطح گلوکز در خون را کاهش می‌دهد.

آب اسفناج کمک می‌کند تا از بینایی خود مراقبت کنید

از آنجا که اسفناج حاوی بتاکاروتن، لوتئین و زآگزانتین است، اگر فرد آب اسفناج را در روتین زندگی خود بگنجاند، بینایی او در طول زمان به طور قابل توجهی بهبود می‌یابد.

پوست شما صاف تر و موهای شما سالم تر می‌شود

با توجه به افزایش سطح آنتی اکسیدان در آب اسفناج، این نوشیدنی به تجدید و ساخت سلول های شما کمک می‌کند و پوست شما را به خوبی هیدراته نگه می‌دارد. پوست سالم از روش طبیعی مبارزه با اکسیدان های داخل بدن شما ناشی می‌شود. از سوی دیگر، سطوح ویتامین A، B، C موجود در آب اسفناج به تحریک رشد مو و بهبود ضخامت آن کمک می‌کند.

آب اسفناج از سرطان جلوگیری می‌کند

سرطان از عوامل متعددی ناشی می‌شود، از جمله اثرات سرطان زایی آمین های هتروسیکلیک. این مواد سرطان زا از نواحی سوخته در غذاهای کبابی در دمای بالا ایجاد می‌شوند.

نوشیدن آب اسفناج که حاوی کلروفیل است، یک مهارکننده موثر آمین است که می‌تواند باعث ایجاد ناهنجاری در سلول هایی شود که می‌توانند به سرطان تبدیل شوند. در اصل آنها را از بین می‌برد.

اگر آب اسفناج بنوشید احساس تنبلی و خستگی نمی‌کنید

از آنجا که آب اسفناج دارای ویتامین‌ها و مواد معدنی متعددی است، به بدن شما کمک می‌کند تا حتی پس از انجام کارهای خانگی یا چندین فعالیت سنگین، به سرعت بازسازی شود. تعادل کلی بدن به دلیل ترکیبات آب اسفناج مانند منیزیم و فولات ۱۰۰ درصد حفظ می‌شود.

اگر می‌خواهید زندگی سالمی را شروع کنید، اما نمی‌دانید از کجا شروع کنید، می‌توانید با برداشتن قدم‌های کودک شروع کنید و آب میوه ای سالم از ترکیب سبزیجات و میوه‌های مورد علاقه خود را درست کنید.