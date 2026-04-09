پژوهشگر انگلیسی: حذف اسرائیل از روند مذاکرات ضربهای سنگین به کابینه نتانیاهو است
یک پژوهشگر انگلیسی پذیرش آتشبس و آغاز مذاکرات بر پایه طرح ۱۰ مادهای ایران را نشانه شکست ائتلاف متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تصریح کرد که حذف اسرائیل از روند گفتوگوها، ضربهای سنگین به کابینه نتانیاهو است.
استیو بل از مدیران ارشد بزرگترین پویش ضد جنگ انگلیس (ائتلاف توقف جنگ)، در لندن تأکید کرد که آمریکا در ابتدای جنگ تصور میکرد میتواند از طریق ترور، بمباران گسترده و تحریک ناآرامیهای داخلی، زمینه تغییر نظام در ایران را فراهم کند، اما این محاسبه بهطور کامل با شکست مواجه شد. وی افزود که برخلاف این برآوردها، مردم ایران در حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور متحد شدند و همین امر مانع تحقق اهداف اصلی واشنگتن شد.
وی پذیرش آتشبس و ورود به مذاکرات بر اساس دستورکار ایران را نشانهای روشن از تغییر موازنه دانست و تصریح کرد که آمریکا نهتنها نتوانست خواستههای خود را تحمیل کند، بلکه ناچار شد چارچوبی را بپذیرد که از سوی تهران پیشنهاد شده است. به گفته این پژوهشگر، این تحول نشان میدهد که حتی هدف اعلامی «تسلیم بیقید و شرط» نیز عملاً کنار گذاشته شده است.
این پژوهشگر انگلیسی با اشاره به ناکامی واشنگتن در جلب حمایت نظامی متحدانش گفت آمریکا نتوانست شکستهای میدانی خود را از مسیر ائتلافسازی جبران کند. وی خاطرنشان کرد که تلاش آمریکا برای کشاندن متحدان به اقدام نظامی بهمنظور بازگشایی مسیرهای کشتیرانی در منطقه ناکام ماند و حتی تلاشهای دیپلماتیک برای کسب مشروعیت بینالمللی نیز به نتیجه نرسید.
به گفته وی، یکی از پیامدهای مهم این جنگ، بروز شکاف در میان متحدان غربی آمریکا بهویژه در اروپا بود، بهگونهای که برخی کشورها از ارائه حمایت نظامی مستقیم یا در اختیار گذاشتن پایگاهها و حریم هوایی خودداری کردند. «بل» این وضعیت را یکی از عمیقترین شکافها در اردوگاه غرب طی دهههای اخیر توصیف کرد.
وی افزود که مخالفتهای رو به افزایش در داخل آمریکا و افت کمسابقه جایگاه سیاسی رئیسجمهوری این کشور، از جمله عواملی بود که واشنگتن را به پذیرش آتشبس سوق داد. به اعتقاد او، این عوامل در کنار ناکامیهای میدانی، آمریکا را ناگزیر به پذیرش آتشبس و ورود به مسیر مذاکره کرده است.
این پژوهشگر در عین حال نسبت به آینده روند مذاکرات ابراز احتیاط کرد و افزود که هرچند تغییر موضع آمریکا قابل توجه است، اما واشنگتن همچنان تلاش خواهد کرد در روند مذاکرات یا خارج از آن، اهداف خود را دنبال کند. وی تأکید کرد که تداوم آتشبس و پیشرفت در مسیر دیپلماتیک، به میزان پایبندی طرفهای متجاوز به تعهدات و پرهیز از اقدامات تنشزا بستگی دارد.
وی با اشاره به کنار گذاشته شدن رژیم صهیونیستی از روند مذاکرات گفت این تحول ضربهای سنگین به محاسبات بنیامین نتانیاهو وارد کرده و احتمال تلاش تلآویو برای اخلال در آتشبس را افزایش داده است.
وی در پایان گفت: روند مذاکرات اکنون توجه و امید بخش زیادی از مردم جهان را به خود جلب کرده است. چنانچه آمریکا بار دیگر مسیر آتشبس و روند صلح را بر هم بزند، موج مخالفت جهانی در حمایت از مردم ایران افزایش خواهد یافت.
پس از حدود ۴۰ روز درگیری، آتشبس دو هفتهای میان ایران و ایالات متحده برقرار شده و قرار است مذاکراتی با هدف دستیابی به توافقی پایدار آغاز شود؛ روندی که در کنار امیدها برای کاهش تنش، با تردیدهایی درباره میزان پایداری آن از سوی طرفهای متجاوز همراه است.