۴ پرامپت(دستور) قدرتمند برای ترجمه حرفهای با هوش مصنوعی
این مجموعه پرامپت به شما کمک میکند متنها را با دقت، روانی، لحن مناسب ترجمه کنید.
۱- ترجمه دقیق و رسمی متنهای علمی، اداری و حقوقی پرامپت: «Translate the following text from [source language] to [target language] as accurately and formally as possible, keeping the original meaning and structure. No additions or omissions; use precise equivalents for terms. Text: [text]»
۲- ترجمه روان و طبیعی مناسب متنهایی با خوانش راحت و طبیعی (مقالهها، نوشتههای عمومی) پرامپت:«Translate the following text from [source language] to [target language] in a fluent, natural way. Keep the original meaning, adjust sentence structure if needed, and avoid word‑for‑word translation. Text: [text]»
۳- ترجمه مناسب برای زیرنویس ترجمه دیالوگ فیلم که باید ساده و سریع خوانده شود. پرامپت:«Translate the following text from [source language] to [target language] for subtitles. Keep sentences short, simple, and fast to read, and preserve the original meaning. Text: [text]»
۴- ترجمه با حفظ لحن متن متنهایی با لحن خاص و احساسی (طنز، صمیمی) پرامپت:«Translate the following text from [source language] to [target language], preserving the original tone and feeling. Adjust sentence structure if needed, but keep the meaning unchanged. Text: [text]»
نحوه استفاده: پرامپت(دستور) مورد نظر را کپی کنید. سپس در هوش مصنوعی آن را پیست و به جای [text]، متن مورد نظر خود را وبه جای [source language]، زبان مبدأ و به جای [target language]، زبان مقصد را قرار دهید.
نمونه:Translate the following text from English to Farsi in a fluent, natural way. Keep the original meaning, adjust sentence structure if needed, and avoid word‑for‑word translation. Text: The weather is perfect for a walk today.»
به دلیل محدودیتهای دسترسی اینترنت، میتوانید از نسخه GapGPT استفاده کنید.