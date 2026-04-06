خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴ پرامپت(دستور) قدرتمند برای ترجمه حرفه‌ای با هوش مصنوعی

کد خبر : 1770182
لینک کوتاه کپی شد.

این مجموعه پرامپت به شما کمک می‌کند متن‌ها را با دقت، روانی، لحن مناسب ترجمه کنید.

۱- ترجمه دقیق و رسمی متن‌های علمی، اداری و حقوقی پرامپت: «Translate the following text from [source language] to [target language] as accurately and formally as possible, keeping the original meaning and structure. No additions or omissions; use precise equivalents for terms. Text: [text]»

۲- ترجمه روان و طبیعی مناسب متن‌هایی با خوانش راحت و طبیعی (مقاله‌ها، نوشته‌های عمومی) پرامپت:«Translate the following text from [source language] to [target language] in a fluent, natural way. Keep the original meaning, adjust sentence structure if needed, and avoid word‑for‑word translation. Text: [text]»

۳- ترجمه مناسب برای زیرنویس ترجمه دیالوگ فیلم که باید ساده و سریع خوانده شود. پرامپت:«Translate the following text from [source language] to [target language] for subtitles. Keep sentences short, simple, and fast to read, and preserve the original meaning. Text: [text]»

۴- ترجمه با حفظ لحن متن متن‌هایی با لحن خاص و احساسی (طنز، صمیمی) پرامپت:«Translate the following text from [source language] to [target language], preserving the original tone and feeling. Adjust sentence structure if needed, but keep the meaning unchanged. Text: [text]»

نحوه استفاده:  پرامپت(دستور) مورد نظر را کپی کنید. سپس در هوش مصنوعی آن را پیست و به جای [text]، متن مورد نظر خود‌ را وبه جای [source language]، زبان مبدأ  و به جای [target language]، زبان‌ مقصد را قرار دهید.

نمونه:Translate the following text from English to Farsi in a fluent, natural way. Keep the original meaning, adjust sentence structure if needed, and avoid word‑for‑word translation. Text: The weather is perfect for a walk today.»

به دلیل محدودیت‌های دسترسی اینترنت، می‌توانید از نسخه GapGPT استفاده کنید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار