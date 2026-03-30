کاهش استرس با پرتقال
متخصصان می گویند اسانس طبیعی پرتقال میتواند در کاهش استرس نقش داشته باشد.
در مطالعات آزمایشگاهی روی موشها آشکار شده است که اسانس طبیعی پرتقال میتواند با تشدید احساسِ ترس و اضطراب در موقعیتهای استرسآور مقابله کند.
در این آزمایشات ابتدا صدایی برای موشها پخش شد که موجب شد این جوندگان از ترس میخکوب شوند. این موشها در سه گروه دسته بندی شدند. گروهی از آنها تنها در معرض صدای وحشتآور قرار گرفتند، تعدادی دیگر از این موشها قبل و بعد از پخش صدا در تماس با آب و مابقی آنها قبل و بعد از پخش صدا در معرض اسانس پرتقال قرار گرفتند.
نتیجه آزمایش مشخص کرد موشهایی که اسانس طبیعی پرتقال استشمام کرده بودند، کمتر از شنیدن صدای وحشتآور، دچار حملات ترس و اضطراب شدند. همچنین سلولهای ایمنی آنها در مقایسه با موشهایی که در معرض این اسانس قرار نگرفته بودند، متفاوت بوده است.
نتایج بررسیهای پیشین نیز حاکی از آن است که اختلال استرس پس از سانحه با التهاب بوجود آمده از طریق سیستم ایمنی مرتبط است و نشان میدهد اسانس پرتقال میتواند به کاهش علائم این اختلال کمک کند.
استفاده از اسانس طبیعی پرتقال برای کاهش استرس های خفیف نسبت به داروها مقرون به صرفهتر است و عوارض جانبی کمتری هم دارد. با این حال در شرایط حاد که مدیریت استرس برای فرد دشوار می شود، کمک گرفتن از متخصص و مصرف دارو طبق تشخیص پزشک ضروری است.
اسانس طبیعی پرتقال که مستقیما از پوست یا گوشت میوه پرتقال به روشهای تقطیر یا فشار سرد استخراج میشود، دارای عطر و طعم اصیل و قوی است و به همین دلیل در صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرد.