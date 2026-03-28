خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارتباط نخست وزیر اسرائیل با اپستین + فیلم

کد خبر : 1766464
لینک کوتاه کپی شد.

یک فایل صوتی ضبط شده میان «ایهود باراک»، نخست‌وزیر سابق اسرائیل و «جفری اپستین»، منتشر شده است. 

اپستین در حال بحث درباره یک فرصت تجاری برای ایهود باراک در هیئت مدیره شرکت پالانتیر است. یک شرکت فناوری جنجالی که متهم به کمک به ارتش اسرائیل با استفاده از هوش مصنوعی برای هدف قرار دادن فلسطینی‌هاست.

ایمیل‌ها نشان می‌دهند که باراک به شدت به مشاوره‌ها و ارتباطات اپستین متکی بوده است. در حالی که ناظران می‌گویند رابطه طولانی‌مدت آن‌ها مرزهای حرفه‌ای و شخصی را در نوردیده بود. 

گزارش شده است که باراک از آپارتمانی در نیویورک که توسط اپستین هماهنگ شده بود، برای نوشتن زندگی‌نامه خود استفاده کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار