ارتباط نخست وزیر اسرائیل با اپستین + فیلم

یک فایل صوتی ضبط شده میان «ایهود باراک»، نخست‌وزیر سابق اسرائیل و «جفری اپستین»، منتشر شده است.

اپستین در حال بحث درباره یک فرصت تجاری برای ایهود باراک در هیئت مدیره شرکت پالانتیر است. یک شرکت فناوری جنجالی که متهم به کمک به ارتش اسرائیل با استفاده از هوش مصنوعی برای هدف قرار دادن فلسطینی‌هاست.

ایمیل‌ها نشان می‌دهند که باراک به شدت به مشاوره‌ها و ارتباطات اپستین متکی بوده است. در حالی که ناظران می‌گویند رابطه طولانی‌مدت آن‌ها مرزهای حرفه‌ای و شخصی را در نوردیده بود.

گزارش شده است که باراک از آپارتمانی در نیویورک که توسط اپستین هماهنگ شده بود، برای نوشتن زندگی‌نامه خود استفاده کرده است.

