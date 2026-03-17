معرفی خوراکی هایی که پروبیوتیک بیشتری از ماست دارند

پری بیوتیک ها در حقیقت کربوهیدرات های پیچیده یا فیبرهایی هستند که توسط آنزیم های معده تجزیه نمی شوند. این ترکیبات در نهایت به روده منتقل می شوند. با وجود آنکه روده انسان نیز قادر به هضم این مواد نیست، باکتری هایی وجود دارند که این پری بیوتیک ها را در روده تجزیه می کنند و بدن را قادر می سازند تا از فواید آن ها بهره مند شود. این ترکیبات در بسیاری از مواد غذایی یافت می شوند.

کدام منابع غذایی حاوی پروبیوتیک هستند؟

وجود باکتری های پروبیوتیک برای بدن ضروری است و نیاز بدن به آن ها از طریق مصرف مواد غذایی تامین می شود، اما برخی مکمل های پروبیوتیک نیز وجود دارند. این باکتری های مفید در مواد غذایی زیر یافت می شوند:

لبنیات: ماست، پنیر و کفیر

زیتون داخل آب نمک

نان خمیرترش

ترشی خیار

سرکه سیب

کلم ترش

کیمچی (غذای تخمیری ترشی مانند کشور کره)

ترشی هایی که در تهیه آن از نمک دریا استفاده شده باشد.

ماست پربیوتیک

ماست پروبیوتیک به ماستی گفته می شود که حاوی برخی از انواع پروبیوتیک است، که میکروارگانیسم های زنده ای هستند که وقتی به مقدار کافی مصرف شوند، مزایای سلامتی برای بدن دارند. با اینکه تمام ماست ها با استفاده از باکتری های زنده تولید می شوند، اما نمی توان تمام ماست ها را «پروبیوتیک» در نظر گرفت.

ماست حاوی پروبیوتیک نیز ماستی است که حاوی مقدار کافی از سویه های باکتری زنده مانند استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس دارد. این باکتری های زنده در ماست یا شیر تخمیر شده وجود دارند که محصول را برای افرادی که در هضم لاکتوز مشکل دارند، مناسب می کند و در کل خوردن این ماده مغذی را راحت تر می کنند. بنابراین با گنجاندن ماست پروبیوتیک در رژیم و برنامه غذایی روزانه، به بدن خود کمک می کنیم تا در برخی فرآیند ها بسیار بهتر عمل کنند که بهبود سیستم گوارش یکی از آنها است.

خوراکی هایی که پروبیوتیک بیشتری از ماست دارند

کمبوچا

کمبوچا یا کامبوجا چای سیاه یا سبزی است که با افزودن باکتری و مخمر تخمیر می شود و طعمی ترش و گازدار پیدا می کند. این نوشیدنی می تواند تعادل باکتری های مفید روده را بهبود دهد و به کاهش ناراحتی های گوارشی کمک کند. علاوه بر این، برخی پژوهش ها به تاثیرات احتمالی آن در کاهش التهاب و محافظت از کبد اشاره دارند، هرچند نیاز به مطالعات بیشتری است.

نان خمیرترش

نان خمیرترش از ترکیب آرد و آب تخمیرشده تهیه می شود. با اینکه حرارت پخت در تهیه ی نان خمیرترش بخشی از باکتری های زنده را از بین می برد، اما ترکیبات مفید ناشی از تخمیر در نان باقی می مانند. این ترکیبات می توانند با التهاب مقابله کنند و از سلول های بدن محافظت کنند و به همین دلیل برای سلامت عمومی و روده ارزشمند هستند.

ساورکرات

ساورکرات، یک نوع ترشی تخمیری یا همان ترشی آلمانی است که با کلم ریز شده، نمک و باکتری های طبیعی تخمیر و تهیه می شود. معمولا این خوراکی را به عنوان چاشنی در کنار غذا استفاده می کنند. ساورکرات منبع خوبی از باکتری های مفید است و می تواند به تقویت ایمنی، کاهش التهاب و حتی محافظت سلولی کمک کند.

لاسی

لاسی نوشیدنی ای بر پایه ماست است که از شیر تخمیرشده تهیه می شود و گاهی با ادویه یا میوه ترکیب می شود. این نوشیدنی می تواند هضم را آسان تر کند، علائم سندرم روده تحریک پذیر را کاهش دهد و برای افرادی که لاکتوز را سخت تحمل می کنند گزینه مناسب تری باشد. برخی تحقیقات نیز آن را برای سلامت قلب، کنترل قند خون و تقویت ایمنی مفید دانسته اند.

میسو

میسو از تخمیر سویا با نمک و قارچ کوجی به دست می آید و طعم غلیظ و خوش نمکی دارد. میسو در آشپزی ژاپنی کاربرد گسترده ای دارد و یک یاز کاربردهای متداول آن در طرز تهیه سوشی است. این ماده غذایی ممکن است به سلامت روده، کاهش التهاب و کنترل بهتر فشار خون یا حتی کاهش احتمال برخی سرطان ها کمک کند، هرچند پژوهش ها هنوز کامل نیستند.

کواس

کواس نوشیدنی تخمیری تهیه شده از نان چاودار است که طعمی ترش و کمی گازدار دارد. باکتری های حاصل از تخمیر کواس می توانند عملکرد گوارش را بهبود دهند، حرکت غذا در روده را منظم تر کنند و هورمون هایی را که در فرایند هضم نقش دارند تقویت کنند.

تمپه

تمپه یک غذای سنتی اندونزیایی از سویا است که با تخمیر دانه های پخته سویا با یک کشت مخصوص تهیه می شود و در نهایت به شکل یک کیک سفت درمی آید. تمپه منبع خوبی از پروتئین گیاهی است و ممکن است به کاهش التهاب، تقویت سلامت روده و تامین آنتی اکسیدان ها کمک کند.

ناتو

ناتو یک غذای سنتی ژاپنی و یکی دیگر از محصولات تخمیری سویا است و بافتی چسبنده و رشته ای دارد. این ماده علاوه بر بهبود سلامت روده، می تواند در سلامت قلب و استخوان نقش داشته باشد و به تنظیم بهتر پاسخ بدن به انسولین کمک کند.