راب اسمیت، کهنه سرباز آمریکایی:

هیچ‌کس واقعاً خواهان حضور نیروی زمینی در ایران نیست، بگذارید این را به شما بگویم، به عنوان کسی که در ارتش خدمت کرده و در نبردهای زمینی حضور داشته، ایران یک بازی کاملاً متفاوت است. وقتی صحبت از اعزام نیروی زمینی به میان میاید من واقعاً باور دارم که مردم آمریکا برای تلفات جانی که در صورت تشدید درگیری به آن سطح شاهد خواهیم بود، آمادگی ندارند.

اینجا با عراق طرف نیستیم، اینجا با یک شورش ضعیف و غیرمجهز طرف نیستیم، این مردم در ایران سال‌هاست منتظر این جنگ بوده و خود را برای آن آماده کرده‌اند. بسیار خب، و اگر نهایتاً پای نیروی زمینی به میان بیاید، کار بسیار بسیار سختی خواهد بود.

