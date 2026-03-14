این سرویسهای هوش مصنوعی ایرانی در زمان قطعی اینترنت در دسترس هستند
در وضعیت فعلی ایران که دسترسی به بسیاری از AI بینالمللی محدود است، این ابزارهای ایرانی میتوانند راهحلهایی برای تعامل با هوش مصنوعی فراهم کنند.
در چند سال گذشته هوش مصنوعی تبدیل به یکی از ابزارهای ضروری برای افراد شده است. احتمالاً شما هم با شنیدن اسم هوش مصنوعی به یاد معروفترین هوش مصنوعیهای دنیا که غالباً کار خود را با چتباتها شروع کردن مثل ChatGPT ،Grok و Gemini خواهید افتاد.
حالا که دسترسی ایرانیها به اینترنت بینالملل دچار اختلال شده و با توصیف دقیقتر میتوان گفت کاملاً از بین رفته، روشهای جایگزین برای دسترسی به بهترین AIها نیز وجود ندارد، بنابراین در این مطلب تصمیم گرفتیم به معرفی هوشمصنوعیهای ایرانی که همچنان در این وضعیت در دسترس هستند و کاربران میتوانند از آنها استفاده کنند، بپردازیم. مشخصاً عملکرد این مدلها بسیار با مدلهای اصلی فاصله دارد، ولی همچنان راهی برای دسترسی به این ابزارها بوده و میتوان برای پاسخ به سوالها از آنها بهره برد.
بنابراین در ادامه این مقاله از دیجیاتو هوش مصنوعیهای ایرانی که درحالحاضر در دسترس هستند را به شما معرفی خواهیم کرد.
معرفی هوش مصنوعیهای ایرانی
در ادامه با لیستی از چندین هوش مصنوعی ایرانی و قابلیتهای هرکدام آشنا خواهید شد.
ویرا؛ هوش مصنوعی فارسی زبانان
سرویس هوش مصنوعی ویرا یکی از کاملترین سرویسهای AI ایرانی است که امکانات متنوع و کاربردی برای کاربران خود فراهم کرده است. بخش چت بات هوش مصنوعی ویرا در زمان قطعی سراسری اینترنت بینالملل در ایران در دسترس است. کاربران میتوانند از نسخه رایگان آن نیز استفاده کرده یا بستههای آن را تهیه کنند. این سرویس، دسترسی به مدلهای زبانی مختلف مثل ویرا، چت جیپیتی، جمینای و لاما را در اختیار شما قرار میدهد.
MetisAI: پلتفرم هوش مصنوعی ایرانی
پلتفرم متیس (MetisAI) یک سرویس هوش مصنوعی ایرانی است که به کاربران امکان میدهد از مدلهای هوش مصنوعی برای چت، تحلیل و تولید محتوا استفاده کنند، بهخصوص برای پروژهها، توسعهدهندگان و کسبوکارها.
از ویژگیهای این هوش مصنوعی میتوان به امکان اتصال به مدلهای متنوع هوش مصنوعی، تولید دستیارهای هوش مصنوعی سفارشی، API برای توسعهدهندگان و امکانات پیشرفته در حوزه تحلیل داده اشاره کرد.
هوش مصنوعی متیس چون خدمات در داخل کشور ارائه میکند، برای کاربران ایرانی نیازی به فیلترشکن و پرداخت ارزی نیست و میتوان بهراحتی از امکانات آن استفاده کرد. بسیاری از بخشهای Metis مثل ابزار تصویرساز یا مدلهای بصری ممکن است بهدلیل شرایط اینترنت بینالملل بهطور کامل فعال نباشند یا نیاز به اشتراک داشته باشند، اما بخشهای چتبات هوش مصنوعی و تولید متن در دسترساند.
زیگپ: دستیار هوش مصنوعی فارسی
زیگپ یک دستیار هوش مصنوعی فارسیزبان است که با اتصال به موتورهای قوی AI جهان کار میکند اما تمرکز اصلیاش روی پاسخدهی به زبان فارسی، تولید محتوا و گفتگو است. از امکانات زیگپ میتوان به پاسخ به سؤالات، تولید محتوا، آموزش، سرگرمی و حتی تبدیل صوت به متن و بالعکس اشاره کرد. البته بخش تصویرساز این هوش مصنوعی درحالحاضر به درستی کار نمیکند. این ابزار مخصوص کاربران ایرانی طراحی شده و بدون نیاز به ابزارهای تغییر مسیر اینترنتی قابل استفاده است.
روبو: هوش مصنوعی برای کارهای روزمره
روبو یک پلتفرم هوش مصنوعی ایرانی است که امکانات متنوعی را در یک سرویس ارائه میدهد ازجمله: چت هوش مصنوعی فارسی با شخصیتهای مختلف، تولید و ویرایش عکس و ویدیو با AI (درحالحاضر این بخش غیرفعال است یا با اختلال کار میکند)، گفتگوی صوتی و تبدیل گفتار به متن و بیش از ۶۰ شخصیت مختلف برای تعاملهای متنوع. روبو از مدلهای پیشرفتهای مثل GPT-4o و سایر موتورهای هوش مصنوعی بهره میبرد و بدون نیاز به فیلترشکن برای کاربران ایرانی قابل استفاده است.
اُکیان: دستیار هوش مصنوعی چندمنظوره فارسی
اُکیان (Okian AI) یک اپ ایرانی است که به کمک مدلهای هوش مصنوعیهای جهانی، خدمات مختلف را به زبان فارسی ارائه میکند. سرویس هوش مصنوعی اکیان، قابلیتهای متنوعی دارد که البته بخش قابلتوجهی از آنها درحالحاضر بهدلیل اختلال در اینترنت کشور در دسترس نیستند. اما همچنان میتوانید از برخی از آنها مانند گفتوگوی متنی استفاده کنید.
GapGPT: چت جیپیتی فارسی با مدلهای پیشرفته AI
سرویس GapGPT یک چتبات پیشرفته هوش مصنوعی فارسی است که براساس آخرین نسخههای مدلهای زبانی مثل GPT-5 کار میکند. تمرکز اصلی این AI، پاسخ به سؤالات، تولید محتوا و مکالمه طبیعی به زبان فارسی است. درحالحاضر میتوانید از این قابلیتهای گپجیپیتی استفاده کنید. برخی امکانات پیشرفتهتر مثل دسترسی به مجموعه کامل ابزارهای چندرسانهای ممکن است مثل نسخههای بینالمللی کامل نباشد، اما برای چت و تولید متن بسیار کاربردی و سریع عمل میکند. البته درحالحاضر فقط کاربرهایی که اشتراک این سرویس را تهیه کرده باشند میتوانند از این چتبات استفاده کنند.
جمعبندی
در وضعیت فعلی ایران که دسترسی به بسیاری از AIهای بینالمللی یا نسخههای کامل آنها محدود است، این ابزارهای ایرانی و فارسی میتوانند راهحلهایی واقعی برای تعامل با هوش مصنوعی فراهم کنند؛ یعنی بدون نیاز به فیلترشکن، پرداخت ارزی یا روشهای پیچیده دور زدن محدودیتها.
اگرچه همه این ابزارها ممکن است امکانات بخشهای پیشرفته (مثل تصویرسازی حرفهای، مرور وب یا اتصال مستقیم به اینترنت) را به همان صورت ابزارهای جهانی نداشته باشند، اما برای چت هوش مصنوعی، تولید محتوا، ایدهپردازی، ترجمه، پرسشوپاسخ و حتی برخی قابلیتهای چندرسانهای در سطح قابلاستفاده بهخوبی عمل میکنند.