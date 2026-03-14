همه می‌خواهند پوستی درخشان و سالم داشته باشند اما حفظ پوست سالم همچنین می‌تواند نشانه‌ خوبی از سلامت عمومی بدن باشد.

پوست می‌تواند بگوید که بیش از حد در معرض آفتاب قرار دارید، به کم‌آبی دچارید یا خواب کافی ندارید. خشکی یا افتادگی پوست می‌تواند به متخصص پوست نشان دهد که به اندازه کافی مایعات مصرف نمی‌کنید و حلقه‌های تیره زیر چشم می‌تواند سابقه کم‌خوابی را آشکار کند.

دکتر «بروس برود»، متخصص پوست و عضو هیئت علمی دانشگاه پنسیلوانیا در این رابطه گفت: با نگاه به پوست فرد می‌توانید خیلی چیزها درباره‌اش بفهمید.

به گفته کارشناسان، افراد می‌توانند با پیروی از یک برنامه غذایی سرشار از ویتامین و مواد معدنی با این آثار مقابله کنند. طبق اعلام انجمن متخصصان پوست آمریکا، تغذیه سالم همچنین می‌تواند به مبارزه با آکنه کمک کند، عارضه‌ای که تقریبا ۵۰ میلیون آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده است.

متخصصان می‌گویند اگر این خوراکی‌های توصیه‌شده را مرتب مصرف کنید، احتمالا احساس بهتری دارید و پوست شما نیز بازتابی از آن خواهد بود.

ماهی سالمون

ماهی سالمون منبعی عالی از اسیدهای چرب امگا-۳ است، چربی‌های «سالمی»‌ که در حفظ کلاژن پوست و سفت و محکم ماندنش نقش دارند.

بنابر اعلام مرکز سلامت «یو.سی. دیویس»، کلاژن فراوان‌ترین پروتئین در بدن ماست و همه استخوان‌ها، عضلات و مفاصل بر پایه این پروتئین ساخته می‌شوند.

اما با گذر زمان، سطح کلاژن بدن به طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند و این موضوع بر کشسانی و سفتی پوست تاثیر می‌گذارد.

به گفته کارشناسان، اسیدهای چرب امگا-۳ می‌تواند به تحریک تولید کلاژن کمک کنند. امگا-۳ در حفظ سد چربی پوست نقش دارد که این موضوع برای آب‌رسانی و محافظت در برابر آسیب‌های محیطی حیاتی است.

ماهی سالمون همچنین منبع خوبی برای تامین کلاژن به‌ شمار می‌رود و در هر کیلوگرم، حدود ۲.۹ گرم کلاژن دارد.

آووکادو

این میوه سبز محبوب سرشار از آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند ویتامین کا (تنظیم‌کننده فشار خون)، ویتامین ث (محافظ سیستم ایمنی) و ویتامین ئی (حفظ‌کننده سلامت بینایی) است.

بررسی‌ها نشان داده‌اند که خوردن روزانه یک آووکادو به افزایش انسجام بافت پوست کمک می‌کند.

دکتر «ژائوپینگ لی»، رئیس بخش تغذیه بالینی در دانشگاه «یوسی‌ال‌ای» خاطرنشان می‌کند: در مقیاس کلی‌تر، پوست بخشی از بدن است و نمی‌توانید فقط با تکیه به درمان‌های موضعی سلامت پوست را در وضعیت عالی حفظ کنید.

روغن آووکادو را نیز می‌توان به‌عنوان یک مرطوب‌کننده قوی استفاده کرد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که روغن آووکادو می‌تواند موثرتر از سایر روغن‌های گیاهی محبوب مانند روغن زیتون یا روغن بادام از سد طبیعی رطوبت پوست عبور کند.

فلفل دلمه‌ای

فلفل دلمه‌ای به‌عنوان سبزی‌ای معرفی می‌شود که می‌تواند به شادابی و درخشندگی بیشتر پوست کمک کند.

علت این موضوع محتوای بالای ویتامین ث موجود در آن است. فلفل دلمه‌ای گاهی دو تا سه برابر پرتقال، ویتامین ث دارد.

بر اساس اعلام دانشکده پزشکی هاروارد، چند بررسی بالینی نشان داده‌ که ویتامین ث می‌تواند به بهبود لکه‌های تیره و چین‌وچروک‌ها کمک کند.

متخصصان کلینیک تخصصی پوست «هیوستون اسکین» (Houston Skin) با اشاره به اینکه فلفل دلمه‌ای زرد حاوی بیشترین میزان ویتامین ث است، توضیح دادند: علتش این است که ویتامین ث در تمام لایه‌های پوست وجود دارد و در تولید کلاژن نقش ایفا می‌کند. رنگدانه‌های کارتنوئید موجود در فلفل دلمه‌ای مانند بتاکاروتن، همچنین به محافظت در برابر آسیب‌های ناشی از آفتاب کمک می‌کنند و پوست را سالم‌تر و شاداب‌تر نگه می‌دارند.