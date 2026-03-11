خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت انواع خودرو‌های شرکت بهمن موتور امروز

کد خبر : 1761014
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت انواع خودرو‌های گروه خودروسازی بهمن موتور را در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت خودروهای گروه بهمن

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

رسپکت

2,650,000,000

2,418,080,000

فیدلیتی الیت (5 نفره)

3,770,000,000

3,280,000,000

فیدلیتی الیت (7 نفره)

3,800,000,000

3,373,300,000

فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)

5,390,000,000

توقف فروش

دیگنیتی پرایم

3,600,000,000

2,292,300,000

دیگنیتی پرستیژ

4,480,000,000

2,043,000,000

ون اینرودز

1,340,000,000

1,341,000,000

کاپرا تک کابین B

1,700,000,000

1,463,000,000

کاپرا دو کابین B

2,450,000,000

1,592,200,000

کاپرا U اتوماتیک

3,050,000,000

1,829,190,000

پیکاپ G9

6,050,000,000

2,598,357,000

هونگچی H5

5,150,000,000

4,200,000,000

شوال H6

به زودی

4,651,400,000

اواتار 11

11,100,000,000

توقف فروش

مزدا3

6,400,000,000

3,780,000,000
منبع اقتصاد24
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل