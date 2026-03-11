قیمت انواع خودروهای شرکت بهمن موتور امروز
قیمت انواع خودروهای گروه خودروسازی بهمن موتور را در جدول زیر مشاهده کنید.
|
قیمت خودروهای گروه بهمن
|
نام خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت کارخانه (تومان)
|
رسپکت
|
2,650,000,000
|
2,418,080,000
|
فیدلیتی الیت (5 نفره)
|
3,770,000,000
|
3,280,000,000
|
فیدلیتی الیت (7 نفره)
|
3,800,000,000
|
3,373,300,000
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)
|
5,390,000,000
|
توقف فروش
|
دیگنیتی پرایم
|
3,600,000,000
|
2,292,300,000
|
دیگنیتی پرستیژ
|
4,480,000,000
|
2,043,000,000
|
ون اینرودز
|
1,340,000,000
|
1,341,000,000
|
کاپرا تک کابین B
|
1,700,000,000
|
1,463,000,000
|
کاپرا دو کابین B
|
2,450,000,000
|
1,592,200,000
|
کاپرا U اتوماتیک
|
3,050,000,000
|
1,829,190,000
|
پیکاپ G9
|
6,050,000,000
|
2,598,357,000
|
هونگچی H5
|
5,150,000,000
|
4,200,000,000
|
شوال H6
|
به زودی
|
4,651,400,000
|
اواتار 11
|
11,100,000,000
|
توقف فروش
|
مزدا3
|
6,400,000,000
|
3,780,000,000