ماست سیردار نخورید! / سیر فشار خون را بالا می برد
به گفته عضو هیات علمیدانشکده طب سنتی مشهد، سیر برای کنترل درجات بالای فشارخون به تنهایی و بدون ملاحظات آزمایشگاهی و بالینی هرگز کافی نیست و تجویز خوراکیهای ظاهرا ساده ای مانند سیر در بیماریهای جدی مانند پرفشاری خون و مشکلات قلبی، نیازمند دانش و تجربه طبی است.
دکتر مجید انوشیروانی، پزشک متخصص طب سنتی ایران، استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد در گفتوگو با خبرآنلاین میگوید: در بین مراجعان مطب مرتب از بیماران میشنوم که برای کاهش فشار خون سیر میخورند. ولی گاهی پس از شنیدن شرح حال، انجام معاینه و ملاحظه آزمایشات و جمع بندی نهایی از وضعیت بیمار به وی توصیه میکنم که مصرف سیر را کم کند یا آن را حداقل تا مدتی پس از شروع درمان، کنار بگذارد.
سیر تند میتواند بالابرنده فشارخون باشد
واقعیت این است که بنا به مستندات بالینی و شواهد علمینوین، سیر در کاهش چربی خون، پیشگیری از تصلب شرایین در سنین بالا و کاهش پرفشاری خفیف خون موثر است. اما اگر با خوردن سیر احساس تپش قلب و ضربان تند همراه با لرزش یا بی قراری میکنید به احتمال زیاد فشار خون شما را هم افزایش خواهد داد. هرچه سیر تندتر باشد این عارضه شدیدتر خواهد شد. مصرف سیر تند برای کسانی که مکرر به دلهره، خشم یا اندوه پنهان دچار میشوند و به دنبال آن دچار نوسان فشار خون میشوند، بی زیان نخواهد بود. سیر تند میتواند سیستم سمپاتیک را در قلب تحریک پذیرتر کند و به دنبال آن احتمال افزایش فشار خون بالا میرود. بنابراین در این دو حالت هرگز نباید سیر بسیار تند و تیز به مقدار زیاد بخورید. ولی مصرف یک حبه کوچک (نه یک غوزه) سیر ملایم، همراه با برگ گشنیز یا رب انار ترش و شیرین میتواند این عوارض را کاهش دهد. آگاه باشید که در متون طب ایرانی، سیر نسبت به فرد معتدل، در درجه سوم گرم و خشک دانسته شده و صفرای بسیار تند تولید میکند.
تداخل شدید سیر با داروهای ضدانعقاد خون
مصرف سیر و فرآوردههای دارویی آن در کسانی که داروهای ضد پلاکتی مانند آسپرین و تیکلوپیدین یا داروهای ضد انعقاد و حل کننده لخته مانند وارفارین، هپارین، کومارین و انوگزاپارین مصرف میکنند، باید با احتیاط مصرف شود چون میتواند خطر خونریزی را در بدن افزایش دهد. در مقالات و گزارشهای موردی، نمونههای متعددی از وقوع این عوارض توصیف شده است. سیر هم عملکرد ترومبولیتیک (حل کننده لخته) و هم اثرات ضد تجمع پلاکت را دارد و مصرف مستمر آن همراه با داروهای گفته شده بدون پیگیری و بررسی آزمایش خون و INR غیرمنطقی و خطرناک است.
سیر از این طریق هم فشار را بالا میبرد
گاهی فشار خون بالا با انباشتگی گاز در معده و رودهها ارتباط دارد. در این حالت، میزان فشار خون پس از مصرف خوردنیهای بادزا (نفاخ) زیاد میشود. در این صورت نیز مصرف سیر باید به صورت جدی محدود شود چون میتواند فشارخون را بالا ببرد. این خطر در افراد چاق با نفخ شدید و تحرک کم، جدی تر به نظر میرسد. تصور میشود که تجمع گاز ناشی از مصرف زیاد سیر، پیاز، پیازچه و تره در امعاء و عروق و اثرات کیفی سیر بر رطوبات داخل عروق بتواند در چگونگی گردش خون و وضعیت دستگاه قلب و عروق اختلالاتی ایجاد کند. بر اساس این دیدگاه مصرف سیر و ماست در این شرایط میتواند زیان آورتر از سیر تنها باشد.