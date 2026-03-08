سایر رسانه‌ها ۱۷ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۹:۲۹

خسارات سنگین میلیاردی به رادارهای مهم آمریکا و ناتوانی در رهگیری موشک‌های ایران به روایت تحلیلگر سابق سیا! + فیلم

لری جانسون، تحلیلگر سابق سیا: واقعیت این است که دولت آمریکا درباره آنچه در حال رخ دادن است به مردم خود دروغ می‌گوید. ایران ۵ رادار ما را منهدم کرده است. یکی از آن‌ها ۵۰۰ میلیون دلار و دو مورد دیگر هر کدام یک میلیارد دلار قیمت دارند. این رادارها برای کل سیستم پدافند هوایی ما حیاتی بودند. ایران با وجود ادعاهای ما مبنی بر انهدام سکوهای پرتابشان، به طور منظم در حال کوبیدن اسرائیل است.