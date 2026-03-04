زیر آوار چگونه جان خود را حفظ کنیم؟

اگر فردی پس از انفجار، زیر آوار گرفتار شد، چگونه به حفظ جان خود کمک‌ کند؟ توجه به این نکات طلایی، نجات بخش است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ اگر بر اثر انفجار، گرفتار آوار شدید، رعایت برخی نکات به نجات جان شما کمک می‌کند.

اگر پس از انفجار در زیر آوار گرفتار شدید، اولین و حیاتی‌ترین کار، حفظ آرامش و کنترل تنفس است.همچنین برای جلوگیری از خفگی ناشی از گرد و غبار غلیظ، بلافاصله دهان و بینی خود را با تکه‌ای لباس یا پارچه (ترجیحاً نم‌دار) بپوشانید و از تنفس عمیق خودداری کنید.

تکان‌های ناگهانی و تلاش بیهوده برای خارج شدن ممکن است باعث ریزش ثانویه آوار شود؛ پس تا حد امکان ثابت بمانید و از فریاد زدن‌های مداوم که باعث اتلاف سریع اکسیژن و انرژی می‌شود، پرهیز کنید.

برای جلب توجه امدادگران، به جای فریاد زدن، از ضربات منظم و ریتمیک روی لوله‌ها یا دیوارها استفاده کنید. فریاد زدن را فقط به زمانی موکول کنید که صدای بسیار نزدیک نیروهای امدادی را می‌شنوید تا اکسیژن شما بیهوده هدر نرود.

از روشن کردن کبریت یا فندک به دلیل احتمال نشت گاز جداً خودداری کنید.به یاد داشته باشید که گروه‌های جست‌وجو با تجهیزات حساس در حال شنیدن کوچک‌ترین صداها هستند؛ حفظ روحیه و ذخیره کردن توان بدنی، پل پیروزی شما برای رسیدن به تیم‌های نجات است.