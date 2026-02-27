آیا مردان واقعاً به کالری بیشتری نیاز دارند؟
مردان در مقایسه با زنان به طور متوسط به ۵۰۰ کالری بیشتر در روز نیاز دارند، اما این قانون برای همه صدق نمیکند و عوامل دیگری مثل ترکیب بدن و میزان فعالیت هم در این معادله نقش دارند. بتان کروز، متخصص تغذیه ورزشی از دانشگاه لافبورو، در این زمینه توضیح میدهد.
اگر تاکنون این سؤال برایتان مطرح شده که مردان در مقایسه با زنان به کالری بیشتری نیاز دارند یا خیر؟، پاسخ بله است، مردان معمولاً به کالری بیشتری نیاز دارند؛ هرچند این یک قانون قطعی برای همه نیست.
چرا مردان کالری بیشتری میسوزانند؟
مردان معمولاً در حالت استراحت، انرژی بیشتری میسوزانند، اما عوامل دیگری هم در این موضوع تأثیرگذارند. برای بزرگسالان ۱۹ تا ۶۴ سال، راهنمای تغذیه میزان کالری لازم روزانه را برای زنان حدود ۲ هزار و برای مردان حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کالری پیشنهاد میکند. البته این نیازها در کودکان و نوجوانان متفاوت است و با افزایش سن کاهش مییابد.
نقش عضله و هورمونها در مصرف انرژی
یکی از دلایل اصلی که مردان به کالری بیشتری نیاز دارند این است که معمولاً میزان سوختوساز پایه (میزان کالری که بدن در حالت استراحت میسوزاند) بالاتری دارند. دلیل این تفاوت عمدتاً به ترکیب بدن برمیگردد: به طور متوسط، مردان توده عضلانی بیشتری دارند، در حالی که زنان نسبت چربی بدنشان بالاتر است. از آنجایی که عضله در مقایسه با چربی کالری بیشتری میسوزاند، مردان در حالت استراحت، انرژی بیشتری مصرف میکنند.
این تفاوت در میزان عضله به تغذیه یا ورزش ربط ندارد، بلکه هورمونها تعیینکننده آن هستند. هورمون تستوسترون که در مردان بیشتر است، رشد عضلات را تحریک میکند.
گاهی یک زن عضلانی از یک مرد معمولی کالری بیشتری میسوزاند
بتان کروز (Bethan Crouse)، متخصص تغذیه ورزشی از دانشگاه لافبورو، تأکید میکند: تفاوتهای فردی زیادی وجود دارد. مثلاً اگر یک زن عضلانی را با یک مرد معمولی مقایسه کنیم، احتمالاً آن زن در حالت استراحت به کالری بیشتری نیاز دارد. ضمن اینکه این زن احتمالاً ورزش بیشتری هم انجام میدهد که خودش نیاز به کالری را افزایش میدهد.
رژیمهای سخت چگونه سوختوساز بدن را کاهش میدهند؟
رژیمهای طولانیمدت هم میتوانند این معادله را پیچیدهتر کنند. محدودیت شدید کالری در دورههای طولانی، نیاز پایه بدن به انرژی را کاهش میدهد و عملاً میزان سوختوساز پایه بدن را پایین میآورد.