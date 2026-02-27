قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی:جمعه ۸ اسفند

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

22,200,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

42,450,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

62,750,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

83,100,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

103,400,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

123,700,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

144,000,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

164,350,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

184,650,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

205,700,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

226,000,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

246,700,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

266,700,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

290,000,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

307,500,000
