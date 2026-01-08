حذف ارز ترجیحی و نگرانی از آثار تورمی آن، این روزها به یکی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی ایران تبدیل شده است. این در حالی است که دولت چهاردهم، اذعان کرده که پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در مهار قیمت این کالاها ناموفق بوده و رانت‌های گسترده‌ای برای دریافت کنندگان این ارز ایجاد کرده است.

حال سوال اینجاست که ارز ترجیحی که دولت از ابتدای سال جاری پرداخت کرده، به کدام شرکت‌ها رسیده است؟

شرکت‌های گروه مدلل در صدر دریافت کنندگان بیشترین ارز ترجیحی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، هزار و 183 شرکت از ابتدای سال 1404 تا پایان آذرماه از بانک مرکزی ارز ترجیحی دریافت کردند اما شرکت‌های گروه مدلل، بیشترین سهم از دریافت ارز ترجیحی را به خود اختصاص داد.

آمارها حاکی از آن هستند از میان 12 شرکتی که بیشترین ارز ترجیحی را طی این مدت دریافت کرده‌اند، چهار شرکت از زیرمجموعه‌های گروه مدلل هستند و مجموعا حدود یک میلیارد و 335 میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کردند.

در رتبه اول دریافت کنندگان ارز ترجیحی، شرکت کشت و صنعت مدلل ماهیدشت قرار دارد که بیش از 571 میلیون و 590 هزار دلار ارز ترجیحی دریافت کرده است. همچنین رتبه دوم بیشترین دریافت ارز ترجیحی با مبلغ 442 میلیون و 810 هزار دلار، به شرکت آوا تجارت صبا اختصاص یافت.

شرکت‌های کلهر دانه جنوب با دریافت 171 میلیون دلار و شرکت نابدانه مدلل با دریافت 159 میلیون دلار نیز از دیگر شرکت‌های گروه مدلل در میان دریافت کنندگان بیشترین ارز ترجیحی بودند.

10 شرکت که بیشترین ارز ترجیحی را دریافت کردند

با استناد به گزارش بانک مرکزی، شرکت کشت و صنعت اکسون با دریافت بیش از 364 میلیون دلار ارز ترجیحی در رده سوم دریافت کنندگان ارز با نرخ ترجیحی جای گرفت و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور با دریافت 363 میلیون و 250 هزار دلار نیز در رده بعد قرار گرفت.

همچنین شرکت‌های صبا پیشرو کالا، صنعت غذایی کورش، ایده‌پردازان کارآفرین و جهان صادرات سینا، دیگر شرکت‌هایی بودند که 10 شرکت با بیشترین میزان دریافت ارز ترجیحی را تشکیل دادند.

منبع تجارت نیوز

انتهای پیام/