برخورد با دانش‌آموزان خاطی در صورت هتک حرمت معلمان

به گفته معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، در صورت بی‌احترامی‌ و هتک حرمت معلمان توسط دانش‌آموزان، هرچند آموزش و پرورش شأن حمایتی و تربیتی دارد اما برای حفظ جایگاه معلمان، با دانش‌آموزان خاطی برخورد می‌شود.

بخشنامه «ممنوعیت تنبیه بدنی دانش آموزان و سوء رفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی»، در هفته اول دی‌ماه با امضای وزیر آموزش‌وپرورش به ادارات و مدارس سراسر کشور در حالی ابلاغ شد که همواره بی‌احترامی‌ها و هتک حرمتهایی نیز از جانب دانش‌آموزان نسبت به معلمان روی می‌دهد که صادق حسین‌زاده ملکی در این خصوص گفت: بی‌احترامی‌هایی که از جانب برخی دانش‌آموزان نسبت به معلمان صورت می‌گیرد، عوامل مختلفی از جمله فرهنگی، اجتماعی، تأثیر رسانه‌ها و حتی تغییر سبک زندگی و روابط اجتماعی دارد. محیطی که ۷۰ سال قبل با زور و فلک اداره می‌شد، اکنون به محیطی با تعامل اجتماعی تبدیل شده همین امر باعث می‌شود دانش‌آموزی که وضعیت فرهنگی و تربیتی مناسبی ندارد، به واسطه برخی هیجانات نوجوانی و جوانی، حریم و ساحت مقدس معلم را خدشه‌دار کند.

وی با بیان اینکه رسیدگی کردن به این موضوع سازوکاری دارد که طبیعتاً مبنا تربیت است افزود: به عنوان مثال هنگام برخورد با دانش‌آموزان بزهکار، آموزش و پرورش شأن حمایتی و تربیتی دارد و خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حتی اگر هتک حرمتی هم به ساحت معلم رخ دهد، نگاه تربیتی و فرهنگی بر همه برخوردها حاکم است ادامه داد: با همین مصداق برخوردهایی با دانش‌آموز انجام می‌شود تا جایگاه معلم را حفظ کنیم اما باید با تدبیر و محکم از شأن معلم دفاع کرد.

وی افزود: حمایت از شان و جایگاه معلم بخشی بر عهده خود معلم و همکاران است که کمترین اشتباه را در محیط تربیتی داشته باشند و بخش دیگر برعهده خانواده‌ها و دانش آموزان است تا حرمت این جایگاه رفیع و مقدس چه در ادبیات کلامی چه در مواجهات رفتاری رعایت شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این که در صورت تنبیه بدنی دانش‌آموز توسط معلم روند رسیدگی چگونه است؟ ادامه داد: در بخشنامه به این موضوع اشاره دارد که هیئت رسیدگی موضوع را بررسی و مسیر فرایند قانونی را طی و اعمال قانون می‌شود. معتقدیم که خود این موضوع، حفاظت و صیانت از جایگاه مقدس معلم است، حتی اگر فردی ولو به ندرت دچار اشتباه و عصبانیت لحظه‌ای شود، به ساحت معلم خدشه وارد کرده لذا یک ساز و کار انضباطی خاصی نیاز است؛ هرچند در قوانین قبلا پیش بینی شده بود اما با تاکیدات و به روزرسانی‌های مجدد، مسیر دوباره مشخص شده است.

حسین زاده ملکی با بیان اینکه مدرسه یک محیط امن و مقدس و پرنشاط همراه با آرامش روحی و روانی و مملو از ظرفیت‌ها و ارزش‌های والای انسان است که در راس آنها حفظ کرامت انسانی باید حکم فرما باشد گفت: عموما مدارس جزو بهترین محیط‌های فرهنگی اجتماعی در سطح کشور است و این به خاطر روحیه معلمی و همچنین پاکی و زلالی دوران کودکی و نوجوانی است. دغدغه تعلیم و تربیت باعث شده روزانه جمع قابل توجهی دور هم جمع شوند تا هدف مقدس تربیتی را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه مدرسه فضای محترمی است و باید کمک کنیم شان، جایگاه و سلامت افراد حفظ و تقویت و محیط امن و سالمی ایجاد شود اظهار کرد: فرزندان این سرزمین آینده مهم و سرنوشت سازی برای خود، خانواده، جامعه و جهان خلق می‌کنند بنابراین باید در این محیط به بهترین شکل تربیت شوند و باید از هر آن چه به این فضا خدشه وارد می‌کند پیشگیری و جلوگیری کرد تا این محیط بهتر از گذشته، صمیمی‌تر، موثرتر و موفق‌تر عمل کند.

 

