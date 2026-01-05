باسلوق سالم و رژیمی با شیره انگور

این شیرینی کشدار و خوشمزه یکی از انواع دسرها به‌حساب می‌آید که به‌راحتی و در کمترین زمان می‌توان آن را درست کرد. در ادامه طرز تهیه باسلوق با شیره انگور را بخوانید تا آن را برای پذیرایی در میهمانی‌ها درست کنید.

مواد لازم نشاسته گندم ۱.۲ لیوان دسته‌دار شیره انگور ۲ لیوان دسته‌دار آب ۱ لیوان دسته‌دار شکر۱.۲ لیوان دسته‌دار گلاب ۱.۴ لیوان دسته‌دار مغز گردو ۱.۲ لیوان دسته‌دار روغن مایع ۱ قاشق غذاخوری زعفران دم‌کرده ۱ قاشق مرباخوری پودر هل ۱.۲ قاشق مرباخوری طرز تهیه مرحله اول در اولین مرحله از طرز تهیه باسلوق با شیره انگور، به‌سراغ گردوها بروید؛ آن‌ها را مطابق سلیقه‌تان ریز یا درشت خرد کنید. حال به‌سراغ نشاسته بروید. در یک قابلمه آب سرد بریزید و نشاسته‌ را کم‌کم به آن اضافه کنید.

مخلوط را خوب هم بزنید. زعفران را هم با توجه‌به مقدار گفته‌شده دم کنید.

مرحله دوم

در ادامه پیش بردن مراحل طرز تهیه باسلوق با شیره انگور، قابلمه حاوی نشاسته حل‌شده را روی حرارت کم قرار دهید. شکر و شیره انگور را به آن اضافه کنید. مخلوط را مدام هم بزنید تا شکر کاملا حل شود و ته نگیرد.

هنگامی که مایه باسلوق کمی غلیظ شد، گلاب، وانیل و پودر هل را هم اضافه کنید و مجدد هم بزنید تا همه مواد به‌خوبی با هم ترکیب شوند.

نکته ۱: افزودن شکر، کاملا اختیاری است.

نکته ۲: شیره انگور را قبل از افزودن می‌توانید کمی حرارت دهید تا روان‌تر شود.

مرحله سوم

در سومین مرحله از طرز تهیه باسلوق با شیره انگور، هنگامی که مواد داخل قابلمه، با یکدیگر کامل ترکیب شدند، روغن مایع و کمی گلاب به مایه باسلوق اضافه کنید. مایه را تا جایی هم بزنید که یکدست شود. دقت داشته باشید که در تمامی مدت، حرارت باید بسیار کم باشد تا مواد نسوزد.

در همین زمان، سه عدد پلاستیک فریزری یا کاغذروغنی، روی سطح کارتان پهن کنید. سطح آن‌ها را با کمی روغن چرب کنید. هنگامی که مایه باسلوق، به غلظت کافی رسید، حرارت را خاموش کنید تا برای مرحله بعدی آماده شود.

مرحله چهارم

مایه باسلوق را داخل قیف یک‌بار مصرف بریزید. در صورت عدم دسترسی به قیف پلاستیکی یا یکبار مصرف می‌توانید از پلاستیک فریزر کمک بگیرید. تنها باید گوشه پایین آن را با قیچی برش دهید تا مواد به‌راحتی خارج شوند.

حال به‌صورت نواری، یک لایه از مایه باسلوق روی هر پلاستیک فریزر یا کاغذروغنی پهن‌شده، پایپ کنید. روی هر نوار از مایه، مغز گردو خردشده بریزید. دوباره یک لایه دیگر مایه باسلوق روی گردوها بگذارید تا کاملا پوشانده شوند.

پاکت فریزری را روی باسلوق برگردانید و به‌آرامی بغلتانید تا گردوها کاملا داخل نوارها پنهان شوند و شکل نوارهای پرشده، به خود بگیرند. نوارهای باسلوق گردویی را به‌آرامی از پلاستیک جدا کنید و روی یک بشقاب یا سینی بچینید.

در نهایت آن‌ها را برای ساعاتی در یخچال قرار دهید تا خودش را بگیرد.

مرحله پنجم

در پنجمین مرحله از طرز تهیه باسلوق با شیره انگور، با گذشت پنج ساعت که باسلوق‌ها سفت شدند، با یک چاقوی تیز، آن‌ها را به‌اندازه و شکل دلخواه برش بزنید. این شیرینی خوش‌طعم با شیره انگور، گزینه‌ای عالی برای سرو کنار چای، قهوه یا دمنوش است. در کنار باسلوق شیره انگور، می‌توانید مرنگ یلدایی هم درست کنید.

نکات تکمیلی

برای تهیه باسلوق با شیره انگور خوش‌طعم و بافتی نرم و کش‌دار، رعایت چند نکته ساده اما مهم می‌تواند نتیجه نهایی را حرفه‌ای‌تر کند و از خراب شدن باسلوق جلوگیری کند. این نکات به‌شما کمک می‌کند باسلوق خانگی بی‌نقصی داشته باشید.

انتخاب شیره انگور مناسب تهیه باسلوق خانگی

برای تهیه شیرینی باسلوق خانگی خوش‌طعم و باکیفیت، انتخاب شیره انگور مناسب اهمیت زیادی دارد. شیره انگور باید طبیعی، غلیظ و بدون افزودنی باشد تا هم طعم باسلوق دلپذیر شود و هم بافت آن کشدار و نرم بماند. شیره انگور مرغوب رنگی شفاف، عطر ملایم انگور و طعمی شیرین و طبیعی دارد و نباید بوی ترشیدگی یا مزه تلخ بدهد. استفاده از شیره انگور طبیعی باعث می‌شود باسلوق خانگی شما خوش‌رنگ‌تر، خوش‌عطرتر و سالم‌تر باشد و نتیجه نهایی کاملا حرفه‌ای به نظر برسد.

بافت کشدار باسلوق با شیره انگور

برای کشدار و نرم شدن باسلوق با شیره انگور، رعایت چند نکته ساده بسیار مهم است. ابتدا نشاسته را کاملا در آب سرد حل کنید تا هیچ گلوله‌ای باقی نماند چرا که روی بافت نهایی باسلوق تاثیر زیادی دارد. مواد را روی حرارت ملایم بپزید، حرارت زیاد باعث سفت شدن باسلوق می‌شود.

از سویی دیگر، در طول پخت، مخلوط را مرتب هم بزنید تا یکدست و کشدار شود. زمانی باسلوق آماده است که از ته قابلمه جدا شود و حالت کشسان پیدا کند. در پایان، اضافه کردن کمی روغن یا گلاب کمک می‌کند باسلوق نرم‌تر و لطیف‌تر شود.

عطر و طعم باسلوق با شیره انگور

عطر و طعم باسلوق با شیره انگور کاملا طبیعی، ملایم و دلنشین است و یکی از دلایل محبوبیت این شیرینی سنتی به‌شمار می‌رود. شیره انگور طعمی شیرین و گرم به باسلوق می‌دهد و در کنار موادی مثل هل و گلاب، عطری خوشایند و اصیل ایجاد می‌کند. استفاده از شیره انگور باکیفیت باعث می‌شود باسلوق طعمی متعادل، بدون شیرینی آزاردهنده و رنگی زیبا داشته باشد.

راه‌های برطرف کردن بوی خامی نشاسته در تهیه باسلوق

برای برطرف کردن بوی خامی نشاسته، باید نشاسته را قبل از استفاده، به‌روش بن‌ماری، حرارت دهید تا عطر خام آن از بین برود و کمی شفاف و نرم شود. حرارت کم و هم زدن مداوم هم در از بین بردن بوی خامی نشاسته بی‌تاثیر نیست. از سویی دیگر، اضافه کردن شکر، گلاب یا عصاره وانیل هنگام پخت می‌تواند بوی خامی را بپوشاند و باسلوق شما را خوش‌عطر و دلپذیر کند.

نحوه شکل دادن به باسلوق شیره انگور

برای شکل‌دهی باسلوق با شیره انگور، پس از خنک شدن مایه، دست‌ها را کمی چرب کنید و مواد را به‌شکل گرد فرم دهید. وسط هر باسلوق یک تکه گردو بگذارید و آن را در پودر نارگیل بغلتانید. علاوه بر روش ریختن مایه روی نایلون یا کاغذ روغنی، می‌توانید از این روش ساده برای فرم دادن استفاده کنید یا با قالب‌های کوچک مثل مارشمالو پیچی، شکل‌های متنوع بسازید و داخل آن‌ها را پر کنید.

تفاوت باسلوق با سوجوق شیره انگور

باسلوق و سوجوق هر دو شیرینی سنتی ایرانی هستند که با شیره انگور درست می‌شوند، اما تفاوت اصلی آن‌ها در بافت و روش تهیه است. باسلوق با شیره انگور، نرم و کش‌دار است و با نشاسته، شیره و مغزهای دلخواه مثل گردو یا پسته درست می‌شود و بیشتر به‌عنوان دسر یا شیرینی سرو می‌شود.

در مقابل، سوجوق با شیره انگور خشک و سفت است، مغزها در شیره غلتانده و به‌شکل نوار آویزان می‌شوند تا خشک شده و بیشتر به‌عنوان تنقلات سالم و میان‌وعده مصرف می‌شود. به زبان ساده، باسلوق نرم و ژله‌ای است و سوجوق خشک و قابل نگهداری طولانی.

