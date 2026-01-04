بازار خودرو سردرگم است/ دلار عقب نشسته اما خودرو نه!

بازار خودرو طی هفته‌های اخیر و در پی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد با جهش قیمتی روبرو شد و با وجود عقب نشینی جرئی قیمت ارز در بازار آزاد اما همچنان نرخ قیمت خودرو در بازار افزایشی است و طبق برخی گزارش‌ها به علت احتمال افزایشی بودن قیمت خودرو بسیاری از معاملات انجام نمی‌شود که بیشتر به علت عدم تمایل فروشندگان در بازار است.

در این رابطه اسد کرمی - رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران - در توضیح وضعیت بازار خودرو گفت: زمانی که ارز در بازار آزاد روند افزایشی خود را آغاز کرد، متاسفانه خودرو با شدت بیشتری شاهد افزایش قیمت بود که هم در خودروهای داخلی و هم در خودروهای وارداتی و مونتاژی، افزایش قیمت‌ها بالا بود.

وی افزود: افزایش قیمت خودرو در بازار به صورت حبابی بالا رفته به طوریکه یک خودرو ایرانی مانند ۲۰۷ که در ماه گذشته در محدود یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت داشت، امروز در بازار با قیمت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود که بیانگر افزایش نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومانی قیمت این خودرو از زمان افزایش نرخ ارز است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران خاطرنشان کرد: اما سوالی که باید در این رابطه مطرح کرد این است که تا میزان ارز باید کاهش پیدا کند تا قیمت این خودرو به نرخ قبلی خود باز گردد که به نظر می‌رسد این اتفاق با توجه به شرایط اقتصادی رخ ندهد و غیر ممکن باشد.

اسدی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد هر زمانی که یک خودرو در بازار حدود ۲۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده باشد، در نهایت حدود ۱۰۰ میلیون تومان عقب نشینی می‌‍‌کند که در نهایت بیانگر روند افزایشی قیمت‌ها است.

وی تصریح کرد: اگر تخصیص ارزها به موقع و مناسب صورت می‌گرفت و روند تولید خودرو تسهیل می‌شد و خودروها در بازار عرضه می‌شدند، بی شک با این روند افزایش قیمت روبرو نبودیم؛ اما متاسفانه این اتفاق محقق نشد و طی هفته‌های اخیر نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد در بازار خودرو از خودورهای داخلی تا خارجی افزایش قیمت رخ داده است به طوریکه از زمان افزایش قیمت‌ها تا امروز در خودروهای داخلی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت رخ داده و در خودورهای خارجی و وارداتی تا خودورهای وارداتی نیز در قیمت‌هایی پنج میلیارد تومان با افزایش یک میلیارد تومانی به شش میلیارد تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: این در حالی است با توجه به کاهش قیمت دلار و ارز در بازار آزاد، اما قیمت خودرو عقب نشینی نکرده و معاملات در بازار بسیار رکودی است و بازار در حالت سردرگمی به سر می‌برد.

اسدی افزود: وضعیت بازار نشان می‌دهد که نه فروشنده‌ای تمایل به فروش دارد و نه خریداری در بازار وجود دارد و متاسفانه بازار خرید و فروش خودرو کاملا رکودی شده و به علت افزایش قیمت‌ها از هر ۱۰ قرارداد معامله شاید بین ۸ الی ۹ قرار داد لغو می‌شد.

وی ادامه داد: با توجه به زمزمه‌های مطرح شده درباره تک نرخی شدن ارز، در صورت تحقق این موضوع ممکن است حتی تا یک ماه زمان لازم باشد تا بازار بتواند قیمت‌ها و نرخ‌های جدید را به دست آورد و حتی اگر قیمت ارز تعدیل شود چند هفته طول می‌کشد که تا بازار خودرو خود را با قیمت تعدیل شده ارز تطبیق دهد.

گفتی است؛ امروز ۱۴ دی ماه قیمت‌ برخی از خودروهای پر مخاطب در بازار به شرح ذیل است: