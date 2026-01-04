خبرگزاری کار ایران
بی محلی مردم به فراخوان ضدانقلاب در کرج / دستگیری لیدر اغتشاشات مارلیک + فیلم

با وجود اینکه شب گذشته در خیابان ها و میادین اصلی شهر کرج خبری از تجمع و آشوب خیابانی نبود، اما فردی که به صورت میدانی اقدام به تحریک مردم می‌کرد، در رصد نیروهای امنیتی قرار گرفت.

این فرد در  خیابان و مناطقی که حضور مردم بیشتر بود اقدام به سر دادن شعار و یا ها دادن سطل زباله به خیابان می کرد تا مردم را برای تجمع و آشوب همراه خود کند.

هر چند در برخی خیابان ها عده ای از جوانان و بعضاً افراد اغتساشگر این فرد را همراهی می‌کردند. اما قاطبه مردم برای آشوب دست رد به سینه آنها زدند.

نیروهای امنیتی و پلیس که این فرد اغتساشگر را در تور اطلاعاتی خود داشتند، پس از اینکه به اغتشاشگری و تشویش اذهان عمومی ادامه می داد و اغتشاشات را لیدری می‌کرد در مارلیک کرج او را دستگیر کردند.

با وجود تلاش و فراخوان ضدانقلاب برای تجمع و آشوب، تاکنون با محلی مردم مواجه شده اند و نیروهای امنیتی هم از مردم خواسته اند مراقب فرزندان خود باشند تا در دام این افراد گرفتار نشوند.

اغتشاشگران و دشمنان این روزها پروژه کشته سازی را در برنامه دارند.

منبع تسنیم
