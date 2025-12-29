صاف شدن شکم با این ۵ تمرین ایستاده صبحگاهی!

با وجود تمام مزایایی که ورود به دهه ۴۰ زندگی دارد، بیدار شدن در صبح معمولاً با خشکی بدن، درد عضلات و انگیزه کمتر برای ورزش همراه است. در این سن، فکر انجام درازنشست روی زمین یا یک جلسه طولانی کاردیو قبل از صبحانه می‌تواند بیشتر خسته‌کننده باشد تا انرژی‌بخش.

بر خوب این است که برای سفت‌تر شدن شکم، نیازی به تمرینات سنگین یا کاردیوهای یک‌ساعته صبحگاهی ندارید. تمرینات ایستاده می‌توانند ترکیب بدنی شما را با افزایش سن بهبود دهند و در عین حال ساده و قابل‌اجرا باشند. درست است که هیچ ورزشی نمی‌تواند چربی شکم را به‌صورت موضعی از بین ببرد، اما تحقیقات نشان می‌دهد تحرک روزانه، تمرینات قدرتی و کاردیو سبک تا متوسط در صورت انجام مداوم، باعث بهبود حساسیت به انسولین، حفظ توده عضلانی و کاهش چربی بدن می‌شوند. علاوه بر این، ورزش صبحگاهی به کاهش خشکی بدن بعد از خواب، افزایش جریان خون و تقویت متابولیسم کمک می‌کند.

برای آشنایی بیشتر، جیمز بردی، مربی بدنسازی ۵ تمرین ایستاده صبحگاهی مناسب افراد بالای ۴۰ سال را معرفی می‌کند که می‌توانند به صاف‌تر شدن شکم قبل از صبحانه کمک کنند.

۱. اسکوات با وزن بدن (Bodyweight Squat)

اسکوات یکی از بهترین حرکات ترکیبی است، زیرا چندین گروه عضلانی بزرگ را به‌طور هم‌زمان درگیر می‌کند.

بردی می‌گوید:«اسکوات با وزن بدن بزرگ‌ترین عضلات بدن را فعال می‌کند و به‌سرعت ضربان قلب را بالا می‌برد. این موضوع باعث افزایش کالری‌سوزی در ابتدای روز و ساخت عضله‌ی بدون چربی می‌شود که برای کاهش وزن بلندمدت ضروری است.»

روش انجام:

پاها را به عرض شانه باز کنید و پنجه‌ها کمی به بیرون باشند.

عضلات شکم را منقبض کرده، سینه را بالا و شانه‌ها را رها نگه دارید.

باسن را به عقب ببرید، انگار می‌خواهید روی صندلی بنشینید.

تا جایی پایین بروید که ران‌ها تقریباً موازی زمین شوند (یا تا حد راحتی).

با فشار از پاشنه پا به حالت ایستاده برگردید و در بالا باسن را منقبض کنید.

۳ تا ۴ ست ۱۰ تا ۱۲ تکرار

استراحت بین ست‌ها: ۶۰ تا ۹۰ ثانیه

۲. بالا آوردن زانو در حالت ایستاده (Standing Knee Drives)

برخلاف حرکات پرفشار، این تمرین ضربان قلب را به‌تدریج بالا می‌برد و هماهنگی و تعادل را تقویت می‌کند؛ مهارت‌هایی که بعد از ۴۰ سالگی معمولاً کاهش می‌یابند.

به گفته بردی:«این حرکت ترکیبی از کاردیو ملایم و درگیری عضلات مرکزی است که بدون فشار زیاد، متابولیسم و جریان خون را افزایش می‌دهد.»

روش انجام:

صاف بایستید، پاها به عرض لگن باز باشند.

یک زانو را به سمت سینه بالا بیاورید، بدون خم شدن بالاتنه.

شکم را منقبض کنید و از تاب دادن پا خودداری کنید.

پا را با کنترل پایین بیاورید و سمت دیگر را تکرار کنید.

۳ تا ۴ ست، ۱۲ تا ۱۵ تکرار برای هر پا

استراحت: ۶۰ تا ۹۰ ثانیه

۳. جامپینگ جک (Jumping Jacks)

جامپینگ جک‌ها شاید ساده به نظر برسند، اما از مؤثرترین حرکات تمام‌بدن هستند.

بردی می‌گوید:«این حرکت ضربان قلب را بالا می‌برد، کالری می‌سوزاند و آمادگی قلبی‌عروقی را با حداقل تجهیزات افزایش می‌دهد.»

روش انجام:

پاها را جفت و دست‌ها را کنار بدن قرار دهید.

با یک پرش یا گام، پاها را باز کرده و دست‌ها را بالای سر ببرید.

عضلات شکم را فعال و سینه را بالا نگه دارید.

به حالت شروع برگردید.

۳۰ تا ۴۵ ثانیه بدون توقف

استراحت: ۹۰ ثانیه

۲ تا ۳ بار تکرار

۴. چرخش بالاتنه در حالت ایستاده (Standing Torso Twists)

خشکی ستون فقرات در صبح، به‌ویژه بعد از ۴۰ سالگی، بسیار شایع است. این حرکت به افزایش تحرک ستون فقرات و درگیری عضلات پهلو کمک می‌کند.

بردی توضیح می‌دهد:«چرخش ایستاده بالاتنه، عضلات مرکزی و پهلوها را فعال کرده و تحرک ستون فقرات را بعد از خواب بهبود می‌دهد.»

روش انجام:

پاها را به عرض شانه باز کنید و زانوها کمی خم باشند.

دست‌ها را جلو بدن نگه دارید یا روی سینه بگذارید.

بالاتنه را به‌آرامی به یک سمت بچرخانید، لگن ثابت بماند.

به مرکز برگردید و سمت دیگر را تکرار کنید.

۱۵ تا ۲۰ تکرار برای هر سمت

استراحت: ۶۰ تا ۹۰ ثانیه

۵. راه رفتن درجا با تاب دادن دست‌ها (Marching in Place With Arm Swings)

این حرکت ساده اما مؤثر، سیستم عصبی را بیدار کرده و هماهنگی بالا و پایین‌تنه را تقویت می‌کند.

به گفته بردی:«این تمرین ضربان قلب را به‌نرمی بالا می‌برد و به ایجاد عادت منظم ورزش کمک می‌کند؛ چیزی که مهم‌ترین عامل کاهش وزن پایدار است.»

روش انجام:

صاف بایستید و دست‌ها را آزاد نگه دارید.

یک زانو را بالا بیاورید و هم‌زمان دست مخالف را جلو ببرید.

پا را پایین بیاورید و سمت دیگر را تکرار کنید.

ریتم یکنواخت و تنفس منظم داشته باشید.

۳ تا ۴ ست ۳۰ تا ۴۵ ثانیه‌ای

استراحت: ۶۰ تا ۹۰ ثانیه

منبع سلامت نیوز

