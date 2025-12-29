متخصصان سلامت تاکید دارند که زمان مصرف ویتامین دی مهم است و مصرف آن در ساعات پایانی روز می‌تواند کیفیت خواب را مختل کند.

بهترین زمان برای مصرف این ویتامین صبح یا اوایل بعدازظهر است، زمانی که بدن به طور طبیعی از نور خورشید ویتامین دی دریافت می‌کند. همچنین، مصرف آن همراه با وعده‌ای غذایی که حدود ۹ تا ۱۱ گرم چربی داشته باشد، جذب بهتری را فراهم می‌کند.

برای بیشتر افراد، ۱۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین دی روزانه کافی است، اما برای تعیین دُز مناسب بهتر است با پزشک مشورت شود.

منبع خبرگزاری دانشجو

