خبر خوب برای عاشقان شکلات تلخ و قهوه
نتیجه تحقیقات جدید درباره شکلات تلخ و قهوه نشان میدهد که ترکیب طبیعی موجود در این خوراکیها با کند کردن روند پیری مرتبط است.
خوردن شکلات تلخ در یک بعد از ظهر به همراه یک فنجان قهوه یا چای گرم ممکن است کاری بیش از ارضای هوسهای غذایی شما انجام دهد، این که منجر به کند شدن روند پیری سلولهای شما شود. به گزارش ارت، دانشمندان کینگ کالج لندن (KCL) در مطالعه خود درباره حدود ۱.۶۰۰ بزرگسال دریافتند که سطح بالاتر تئوبرومین که یک ماده شیمیایی طبیعی موجود در دانههای کاکائو است، با کندتر شدن روند پیری بیولوژیکی مطابقت دارد.
این کار توسط دکتر رامی سعد، متخصص ژنتیک با تحقیقاتی متمرکز بر تأثیر مولکولها بر نشانگرهای پیری DNA در خون انسان انجام شد. سن بیولوژیکی، تخمینی از میزان فرسودگی اندامها و بافتهاست که گاهی اوقات میتواند کمتر یا بیشتر از سالهای تولد شما باشد.
اهمیت تئوبرومین
مطالعات حیوانی و انسانی نشان میدهد که تئوبرومین ممکن است بر فشار خون، کلسترول و التهاب تأثیر بگذارد. تئوبرومین به خانوادهای از مواد شیمیایی گیاهی به نام آلکالوئیدها تعلق دارد. ترکیبات طبیعی که اغلب با تأثیر بر سیستم عصبی حیوانات از گیاهان محافظت میکنند و در کاکائو و قهوه هم در کنار کافئین در گروهی از متیلزانتینها، مولکولهای محرکی که بر سلولهای قلب و مغز تأثیر میگذارند، قرار دارد.
تیم محققان کینگ کالج لندن با استفاده از متابولومیکس، تکنیکهای آزمایشگاهی که بسیاری از مولکولهای کوچک را در سرم به طور همزمان فهرست میکنند، تئوبرومین را در نمونههای خون اندازهگیری کردند. سپس این اندازهگیریها را با نشانگرهای پیری مبتنی بر متیلاسیون DNA در یک گروه دوقلوی بریتانیایی و یک نمونه آلمانی از بزرگسالان مرتبط کردند.
محققان مدلهای خود را برای سن، وزن، سیگار کشیدن و ارتباط خانوادگی تنظیم کردند، سپس بررسی کردند که آیا تئوبرومین بالاتر با ساعتهای اپیژنتیک جوانتر همسو است یا خیر. آنها همچنین تجزیه و تحلیلها را با در نظر گرفتن سایر متابولیتهای کاکائو و قهوه تکرار و این پرسش را مطرح کردند که آیا کافئین یا ترکیبات مرتبط میتوانند هرگونه سیگنال پیری ظاهری را توضیح دهند یا خیر.
در بین گروههای مختلف، تئوبرومین بالاتر در خون با شتاب کندتر GrimAge و تخمینهای تلومر طولانیتر مرتبط بود، به این معنی که افراد دارای این مولکول جوانتر به نظر میرسیدند.
ارتباط با جوان ماندن طولانی
شکلات تلخ اما همچنین حاوی پلیفنولها -مولکولهای مشتقشده از گیاه- است که بر رگهای خونی، التهاب و الگوهای متیلاسیون DNA در مطالعات آزمایشگاهی و انسانی تأثیر میگذارند. آزمایشهای تصادفی فلاونولهای کاکائو، بهبودهایی را در فشار خون و عملکرد رگها گزارش کردهاند و یک بررسی، کاهشهایی را در بزرگسالان نشان داده است.
جوردانا بل، استاد اپی ژنومیکس در کینگ کالج لندن در این باره گفته مطالعه ما ارتباط بین یک جزء کلیدی شکلات تلخ و جوان ماندن برای مدت طولانیتر را نشان میدهد و این احتمال را مطرح میکند که تئوبرومین به تقویت مزایای قلبی عروقی پلیفنولهای کاکائو کمک میکند، نه اینکه به عنوان یک بازیگر تنها عمل کند.
تئوبرومینها، رژیم غذایی و پیری
در حال حاضر، یافتهها، عمدتا توصیههای موجود مبنی بر تمرکز بر کیفیت کلی رژیم غذایی به جای دنبال کردن رژیم حاوی تک مواد مغذی به عنوان راه حلهای جادویی را تقویت میکنند. شکلات تلخ معمولا با قند و چربی همراه است، بنابراین هرگونه فایده بالقوه تئوبرومین باید در برابر کالری و شرایط سلامتی سنجیده شود.
برای افرادی که از شکلات تلخ لذت میبرند، محققان تغذیه پیشنهاد میکنند محصولاتی با درصد کاکائوی بالاتر انتخاب کنند و برای حفظ سلامت، وعدههای غذایی را در حد متوسط نگه دارند. سایر منابع تئوبرومین، مانند پودر کاکائوی بدون شکر یا شکلات تلخ، هنگام افزودن به دستور العملها یا نوشیدنیها، از قند کمتری برخوردارند.