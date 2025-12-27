خبرگزاری کار ایران
کم‌آبی می‌تواند باعث سردرد و خستگی شود

کم‌ آبی زمانی رخ می‌دهد که بدن بیشتر آب از دست بدهد تا اینکه دریافت کند. آب برای عملکرد طبیعی سلول‌ها، گردش خون، تنظیم دما، عملکرد مغز و انتقال مواد غذایی ضروری است. وقتی آب بدن کاهش می‌یابد، این فرآیندها مختل می‌شوند.

سردرد ناشی از کم‌ آبی یکی از علائم رایج حتی در کم‌ آبی خفیف است. اثبات شده که کمبود آب بدن می‌تواند باعث تحریک گیرنده‌های درد در اطراف مغز شود:

وقتی کم‌ آبی رخ می‌دهد، مایع درون و اطراف مغز کاهش می‌یابد و ممکن است مغز کمی «جمع» شود. این حالت می‌تواند باعث کشیده شدن پوشش‌های اطراف مغز (مننژها) شود و درد ایجاد کند.  

همچنین کم‌ آبی می‌تواند گردش خون و اکسیژن‌رسانی به مغز را کاهش دهد که خود باعث درد و ناراحتی می‌شود.

کاهش آب و عدم تعادل الکترولیتی (سدیم، پتاسیم و …) می‌تواند عملکرد عضلات و اعصاب را مختل کند و موجب خستگی زودرس، ضعف و کندی ذهنی شود.

کم‌ آبی بدن می‌تواند یکی از علل مستقیم سردرد و خستگی باشد. حتی کاهش نسبی مایعات بدن می‌تواند عملکرد مغز و سیستم عصبی را مختل کند، باعث تنش عضلانی و ناراحتی شود و احساس خستگی را تشدید کند.

 

 

