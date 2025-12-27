سردرد ناشی از کم‌ آبی یکی از علائم رایج حتی در کم‌ آبی خفیف است. اثبات شده که کمبود آب بدن می‌تواند باعث تحریک گیرنده‌های درد در اطراف مغز شود:

وقتی کم‌ آبی رخ می‌دهد، مایع درون و اطراف مغز کاهش می‌یابد و ممکن است مغز کمی «جمع» شود. این حالت می‌تواند باعث کشیده شدن پوشش‌های اطراف مغز (مننژها) شود و درد ایجاد کند.

همچنین کم‌ آبی می‌تواند گردش خون و اکسیژن‌رسانی به مغز را کاهش دهد که خود باعث درد و ناراحتی می‌شود.

کاهش آب و عدم تعادل الکترولیتی (سدیم، پتاسیم و …) می‌تواند عملکرد عضلات و اعصاب را مختل کند و موجب خستگی زودرس، ضعف و کندی ذهنی شود.

کم‌ آبی بدن می‌تواند یکی از علل مستقیم سردرد و خستگی باشد. حتی کاهش نسبی مایعات بدن می‌تواند عملکرد مغز و سیستم عصبی را مختل کند، باعث تنش عضلانی و ناراحتی شود و احساس خستگی را تشدید کند.

