راهکار طلایی برای کاهش استرس نوجوانان و جوانان

در دوران پرهیاهوی امروز، اضطراب و استرس بین نوجوانان و جوانان افزایش یافته است. کارشناسان طب سنتی مصرف دمنوش‌های گیاهی آرام‌بخش مانند گل‌گاوزبان، بابونه و نعناع را به عنوان راهکاری طبیعی برای کاهش استرس و افزایش آرامش توصیه می‌کنند.

زندگی پرمشغله، فشارهای تحصیلی و شبکه‌های اجتماعی، باعث افزایش سطح استرس و اضطراب در نوجوانان و جوانان شده است. از نظر طب سنتی، استفاده از دمنوش‌های گیاهی آرام‌بخش می‌تواند به تعادل سیستم عصبی کمک کرده و حس آرامش و تمرکز را افزایش دهد.

دمنوش‌هایی مانند گل‌گاوزبان، با خواص ضداضطراب و آرام‌کننده خود، می‌تواند ذهن و بدن را از تنش‌های روزانه دور کند. بابونه نیز با اثر آرام‌بخش بر سیستم عصبی، کیفیت خواب را بهبود می‌بخشد و بی‌خوابی ناشی از استرس را کاهش می‌دهد. همچنین، دمنوش نعناع به شل شدن عضلات و آرامش معده کمک می‌کند و باعث کاهش خستگی روزانه می‌شود.

متخصصان توصیه می‌کنند این دمنوش‌ها به صورت متعادل مصرف شوند و نوجوانان یا جوانانی که مشکلات معده یا حساسیت‌های گیاهی دارند، پیش از مصرف با والدین یا پزشک مشورت کنند.

در کنار مصرف دمنوش‌های آرام‌بخش، فعالیت بدنی منظم، خواب کافی و تکنیک‌های ساده تنفس عمیق می‌تواند تأثیر دمنوش‌ها را بیشتر کند و به نوجوانان و جوانان کمک کند تا با استرس کمتر و تمرکز بیشتر روزهای خود را سپری کنند.

 

