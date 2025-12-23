ماجرای کشف کوزه ساسانی در بوشهر پساز بارشهای اخیر +فیلم
مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر گفت: درپی بارندگیهای اخیر، یک قطعه کوزه سفالی توسط یکی از اهالی منطقه مشاهده و بلافاصله به یگان حفاظت میراث فرهنگی گزارش شد.
پساز انجام کارشناسی، مشخص شد این کوزه متعلق به دوره ساسانی است و از نظر ارزش تاریخی، اهمیت قابل توجهی دارد.
بااینحال برخلاف شایعات، هیچگونه شیء تاریخی یا گنجینه ارزشمندی در داخل این کوزه وجود نداشته است.
اینگونه ظروف در دورههای تاریخی عمدتاً برای نگهداری آذوقه استفاده میشده و کوزۀ کشفشده نیز در زمان یافتشدن، بهطور کامل پر از خاک بوده است.