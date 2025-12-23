خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماجرای کشف کوزه ساسانی در بوشهر پس‌از بارش‌های اخیر +فیلم

ماجرای کشف کوزه ساسانی در بوشهر پس‌از بارش‌های اخیر +فیلم
کد خبر : 1732026
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر گفت: درپی بارندگی‌های اخیر، یک قطعه کوزه سفالی توسط یکی از اهالی منطقه مشاهده و بلافاصله به یگان حفاظت میراث ‌فرهنگی گزارش شد.

پس‌از انجام کارشناسی، مشخص شد این کوزه متعلق به دوره ساسانی است و از نظر ارزش تاریخی، اهمیت قابل توجهی دارد.

بااین‌حال برخلاف شایعات، هیچ‌گونه شیء تاریخی یا گنجینه ارزشمندی در داخل این کوزه وجود نداشته است.

این‌گونه ظروف در دوره‌های تاریخی عمدتاً برای نگهداری آذوقه استفاده می‌شده و کوزۀ کشف‌شده نیز در زمان یافت‌شدن، به‌طور کامل پر از خاک بوده است.

منبع فارس
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا