پس‌از انجام کارشناسی، مشخص شد این کوزه متعلق به دوره ساسانی است و از نظر ارزش تاریخی، اهمیت قابل توجهی دارد.

بااین‌حال برخلاف شایعات، هیچ‌گونه شیء تاریخی یا گنجینه ارزشمندی در داخل این کوزه وجود نداشته است.

این‌گونه ظروف در دوره‌های تاریخی عمدتاً برای نگهداری آذوقه استفاده می‌شده و کوزۀ کشف‌شده نیز در زمان یافت‌شدن، به‌طور کامل پر از خاک بوده است.

