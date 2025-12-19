برای تقویت سیستم ایمنی بدن در زمستان چی بخوریم؟

در ماه‌های سرد سال، خستگی و کسالت شایع است اما تغذیه مناسب می‌تواند به عملکرد بهتر سیستم ایمنی کمک کند.

مرکبات سرشار از ویتامین C هستند و به بهبود ایمنی کمک می‌کنند.

انواع توت مانند بلوبری و توت‌فرنگی، آنتی‌اکسیدان بالایی دارند و از سلول‌ها محافظت می‌کنند.

سیر و زنجبیل با خواص طبیعی خود، گزینه‌ای مفید برای اضافه‌ کردن به غذاها در فصل سرما هستند.

سبزیجات برگ سبز مثل اسفناج و کلم پیچ، ویتامین A و C دارند و دستگاه گوارش را تقویت می‌کنند.

ماست، کفیر و غذاهای تخمیر شده با حمایت از سلامت روده، ایمنی بدن را افزایش می‌دهند.

آجیل، دانه‌ها و ماهی‌های چرب تأمین‌کننده مواد معدنی، چربی‌های مفید و ویتامین D هستند.

خواب کافی، نوشیدن آب، ورزش و شستن دست‌ها نیز در تقویت ایمنی مؤثرند.

منبع خبرگزاری دانشجو

انتهای پیام/