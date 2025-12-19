خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برای تقویت سیستم ایمنی بدن در زمستان چی بخوریم؟

برای تقویت سیستم ایمنی بدن در زمستان چی بخوریم؟
کد خبر : 1729756
لینک کوتاه کپی شد.

در ماه‌های سرد سال، خستگی و کسالت شایع است اما تغذیه مناسب می‌تواند به عملکرد بهتر سیستم ایمنی کمک کند.

مرکبات سرشار از ویتامین C هستند و به بهبود ایمنی کمک می‌کنند.

انواع توت مانند بلوبری و توت‌فرنگی، آنتی‌اکسیدان بالایی دارند و از سلول‌ها محافظت می‌کنند.

سیر و زنجبیل با خواص طبیعی خود، گزینه‌ای مفید برای اضافه‌ کردن به غذاها در فصل سرما هستند.

سبزیجات برگ سبز مثل اسفناج و کلم پیچ، ویتامین A و C دارند و دستگاه گوارش را تقویت می‌کنند.

ماست، کفیر و غذاهای تخمیر شده با حمایت از سلامت روده، ایمنی بدن را افزایش می‌دهند.

آجیل، دانه‌ها و ماهی‌های چرب تأمین‌کننده مواد معدنی، چربی‌های مفید و ویتامین D هستند.

خواب کافی، نوشیدن آب، ورزش و شستن دست‌ها نیز در تقویت ایمنی مؤثرند.

منبع خبرگزاری دانشجو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری