برای تقویت سیستم ایمنی بدن در زمستان چی بخوریم؟
در ماههای سرد سال، خستگی و کسالت شایع است اما تغذیه مناسب میتواند به عملکرد بهتر سیستم ایمنی کمک کند.
مرکبات سرشار از ویتامین C هستند و به بهبود ایمنی کمک میکنند.
انواع توت مانند بلوبری و توتفرنگی، آنتیاکسیدان بالایی دارند و از سلولها محافظت میکنند.
سیر و زنجبیل با خواص طبیعی خود، گزینهای مفید برای اضافه کردن به غذاها در فصل سرما هستند.
سبزیجات برگ سبز مثل اسفناج و کلم پیچ، ویتامین A و C دارند و دستگاه گوارش را تقویت میکنند.
ماست، کفیر و غذاهای تخمیر شده با حمایت از سلامت روده، ایمنی بدن را افزایش میدهند.
آجیل، دانهها و ماهیهای چرب تأمینکننده مواد معدنی، چربیهای مفید و ویتامین D هستند.
خواب کافی، نوشیدن آب، ورزش و شستن دستها نیز در تقویت ایمنی مؤثرند.