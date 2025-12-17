طرز تهیه خوشمزهترین دسر پرتقالی یلدا
یکی از محبوبترین و متنوعترین خوراکیها در سراسر جهان هستند. در این میان دسرهای میوهای به دلیل عطر و طعمی که دارند، بسیار خوشطعم و گوارا هستند و طرفداران خاص خود را دارند. دسرها معمولاً پس از غذا سرو میشوند؛ زیرا شیرینی موجود در آنها به هضم بهتر غذا کمک میکند.
شب یلدا از سنتهای اصیل ایرانیها است که خانوادهها در این شب دور هم جمع میشوند و با خوردن انار و هندوانه و آجیل و خوراکیهای مخصوص یلدا و خواندن اشعار حافظ این شب را سپری میکنند.
یکی از دغدغههای خانمهای باسلیقه برای پذیرایی در این شب این است که خوراکیهای خوشمزه و زیبای یلدایی را تهیه کنند. بعضیها فرصت کافی برای تهیه و تدارکات ندارند و دنبال چیزهای راحت و بدون دردسر هستند.
دسر پرتقال و زعفران دسری بسیار خوشمزه است که با روشی آسان و مواد غذایی در دسترس تهیه میشود و بسیار لطیف و گوارا است. اگر دوست دارید این دسر آسان، زیبا و خوشمزه را برای پذیرایی در شب یلدا در منزل درست کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه دسر پرتقال و زعفران همراه ما باشید.
مواد لازم
شیر: ۴ پیمانه
آب پرتقال طبیعی: نصف پیمانه
شکر: نصف پیمانه
نشاسته ذرت: ۱ قاشق غذاخوری
پودر زعفران: نصف قاشق چایخوری
زست پرتقال (رنده پوست پرتقال): ۱ قاشق غذاخوری
خامه صبحانه: ۲ قاشق غذاخوری
انار دانه شده برای تزیین: به میزان لازم
طرز تهیه دسر پرتقالی
برای درست کردن این دسر خوشمزه ابتدا شکر، نشاسته ذرت، پودر زعفران و زست پرتقال را داخل یک قابلمه مناسب بریزید و شیر را کم کم اضافه کنید و هم بزنید تا مواد با هم مخلوط شوند.
قابلمه را روی حرارت متوسط اجاق گاز بگذارید و هم بزنید تا داغ شود و شروع به بخار کردن کند.
در این مرحله آب پرتقال را اضافه کنید و به هم زدن ادامه بدهید تا زمانی که دسر به غلظت برسد، حالا خامه صبحانه را که به دمای محیط رسیده است، به قابلمه دسر اضافه کنید و خوب هم بزنید تا به صورت یکدست با دسر مخلوط شود و بعد اجاق گاز را خاموش کنید.
حالا دسر را داخل ظرف سرو بریزید. این دسر را میتوانید داخل پوست پرتقال نیمدایره و خالی شده هم بریزید.
قبل از سرو روی دسر را با دانههای انار تزیین کنید، نوش جان.
نکات مهم
زست به پوست پرتقال یا پوست لیمو رنده شده میگویند که عطر خوبی به دسر میدهد. برای تهیه زست باید هنگام رنده کردن پوست پرتقال توجه داشته باشید که فقط قسمت رنگی و رویی پوست پرتقال را رنده کنید و وقتی قسمت سفید پوست دیده شد، دیگر رنده نکنید، چون قسمتهای سفید پوست تلخ هستند و موجب تلخی دسر میشوند. زست را همیشه به صورت تازه به دسر اضافه کنید و نگذارید بماند.
نشاسته ذرت شبیه آرد است و رنگ سفیدی دارد. نشاسته ذرت همچنین بافت نرمی دارد، به طوری که اگر مقداری از آن را بین دو انگشتتان بمالید، صدایی شبیه به جیرجیر از آن میشنوید. استفاده از نشاسته ذرت در انواع دسرها و غذاها عامل غلظت است. توجه داشته باشید که نشاسته گندم با نشاسته ذرت تفاوت دارد و نمیتوان این دو را جایگزین یکدیگر کرد. نشاسته ذرت را میتوانید در بستهبندیهای بهداشتی از فروشگاههای مخصوص لوازم قنادی تهیه کنید.