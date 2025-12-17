دسر پرتقال با نشاسته ذرت و زعفران نوعی دسر بسیار خوشمزه و لطیف است که دستور پخت بسیار آسانی دارد.

یکی از محبوب‌ترین و متنوع‌ترین خوراکی‌ها در سراسر جهان هستند. در این میان دسرهای میوه‌ای به دلیل عطر و طعمی که دارند، بسیار خوش‌طعم و گوارا هستند و طرفداران خاص خود را دارند. دسرها معمولاً پس از غذا سرو می‌شوند؛ زیرا شیرینی موجود در آنها به هضم بهتر غذا کمک می‌کند.

شب یلدا از سنت‌های اصیل ایرانی‌ها است که خانواده‌ها در این شب دور هم جمع می‌شوند و با خوردن انار و هندوانه و آجیل و خوراکی‌های مخصوص یلدا و خواندن اشعار حافظ این شب را سپری می‌کنند.

یکی از دغدغه‌های خانم‌های باسلیقه برای پذیرایی در این شب این است که خوراکی‌های خوشمزه و زیبای یلدایی را تهیه کنند. بعضی‌ها فرصت کافی برای تهیه و تدارکات ندارند و دنبال چیزهای راحت و بدون دردسر هستند.

دسر پرتقال و زعفران دسری بسیار خوشمزه است که با روشی آسان و مواد غذایی در دسترس تهیه می‌شود و بسیار لطیف و گوارا است. اگر دوست دارید این دسر آسان، زیبا و خوشمزه را برای پذیرایی در شب یلدا در منزل درست کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه دسر پرتقال و زعفران همراه ما باشید.

مواد لازم

شیر: ۴ پیمانه

آب پرتقال طبیعی: نصف پیمانه

شکر: نصف پیمانه

نشاسته ذرت: ۱ قاشق غذاخوری

پودر زعفران: نصف قاشق چای‌خوری

زست پرتقال (رنده پوست پرتقال): ۱ قاشق غذاخوری

خامه صبحانه: ۲ قاشق غذاخوری

انار دانه شده برای تزیین: به میزان لازم

طرز تهیه دسر پرتقالی

برای درست کردن این دسر خوشمزه ابتدا شکر، نشاسته ذرت، پودر زعفران و زست پرتقال را داخل یک قابلمه مناسب بریزید و شیر را کم کم اضافه کنید و هم بزنید تا مواد با هم مخلوط شوند.

قابلمه را روی حرارت متوسط اجاق گاز بگذارید و هم بزنید تا داغ شود و شروع به بخار کردن کند.

در این مرحله آب پرتقال را اضافه کنید و به هم زدن ادامه بدهید تا زمانی که دسر به غلظت برسد، حالا خامه صبحانه را که به دمای محیط رسیده است، به قابلمه دسر اضافه کنید و خوب هم بزنید تا به صورت یکدست با دسر مخلوط شود و بعد اجاق گاز را خاموش کنید.

حالا دسر را داخل ظرف سرو بریزید. این دسر را می‌توانید داخل پوست پرتقال نیم‌دایره و خالی شده هم بریزید.

قبل از سرو روی دسر را با دانه‌های انار تزیین کنید، نوش جان.

نکات مهم