خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طرز تهیه خوشمزه‌ترین دسر پرتقالی یلدا

طرز تهیه خوشمزه‌ترین دسر پرتقالی یلدا
کد خبر : 1728909
لینک کوتاه کپی شد.

دسر پرتقال و زعفران دسری بسیار خوشمزه است که با روشی آسان و مواد غذایی در دسترس تهیه می‌شود و بسیار لطیف و گوارا است.

دسر پرتقال با نشاسته ذرت و زعفران نوعی دسر بسیار خوشمزه و لطیف است که دستور پخت بسیار آسانی دارد.

یکی از محبوب‌ترین و متنوع‌ترین خوراکی‌ها در سراسر جهان هستند. در این میان دسرهای میوه‌ای به دلیل عطر و طعمی که دارند، بسیار خوش‌طعم و گوارا هستند و طرفداران خاص خود را دارند. دسرها معمولاً پس از غذا سرو می‌شوند؛ زیرا شیرینی موجود در آنها به هضم بهتر غذا کمک می‌کند.

شب یلدا از سنت‌های اصیل ایرانی‌ها است که خانواده‌ها در این شب دور هم جمع می‌شوند و با خوردن انار و هندوانه و آجیل و خوراکی‌های مخصوص یلدا و خواندن اشعار حافظ این شب را سپری می‌کنند.

یکی از دغدغه‌های خانم‌های باسلیقه برای پذیرایی در این شب این است که خوراکی‌های خوشمزه و زیبای یلدایی را تهیه کنند. بعضی‌ها فرصت کافی برای تهیه و تدارکات ندارند و دنبال چیزهای راحت و بدون دردسر هستند.

 

طرز تهیه خوشمزه‌ترین دسر پرتقالی یلدا

دسر پرتقال و زعفران دسری بسیار خوشمزه است که با روشی آسان و مواد غذایی در دسترس تهیه می‌شود و بسیار لطیف و گوارا است. اگر دوست دارید این دسر آسان، زیبا و خوشمزه را برای پذیرایی در شب یلدا در منزل درست کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه دسر پرتقال و زعفران همراه ما باشید.

مواد لازم

  • شیر: ۴ پیمانه

  • آب پرتقال طبیعی: نصف پیمانه

  • شکر: نصف پیمانه

  • نشاسته ذرت: ۱ قاشق غذاخوری

  • پودر زعفران: نصف قاشق چای‌خوری

  • زست پرتقال (رنده پوست پرتقال): ۱ قاشق غذاخوری

  • خامه صبحانه: ۲ قاشق غذاخوری

  • انار دانه شده برای تزیین: به میزان لازم

طرز تهیه دسر پرتقالی

برای درست کردن این دسر خوشمزه ابتدا شکر، نشاسته ذرت، پودر زعفران و زست پرتقال را داخل یک قابلمه مناسب بریزید و شیر را کم کم اضافه کنید و هم بزنید تا مواد با هم مخلوط شوند.

قابلمه را روی حرارت متوسط اجاق گاز بگذارید و هم بزنید تا داغ شود و شروع به بخار کردن کند.

در این مرحله آب پرتقال را اضافه کنید و به هم زدن ادامه بدهید تا زمانی که دسر به غلظت برسد، حالا خامه صبحانه را که به دمای محیط رسیده است، به قابلمه دسر اضافه کنید و خوب هم بزنید تا به صورت یکدست با دسر مخلوط شود و بعد اجاق گاز را خاموش کنید.

طرز تهیه خوشمزه‌ترین دسر پرتقالی یلدا

حالا دسر را داخل ظرف سرو بریزید. این دسر را می‌توانید داخل پوست پرتقال نیم‌دایره و خالی شده هم بریزید.

قبل از سرو روی دسر را با دانه‌های انار تزیین کنید، نوش جان.

نکات مهم

  • زست به پوست پرتقال یا پوست لیمو رنده شده می‌گویند که عطر خوبی به دسر می‌دهد. برای تهیه زست باید هنگام رنده کردن پوست پرتقال توجه داشته باشید که فقط قسمت رنگی و رویی پوست پرتقال را رنده کنید و وقتی قسمت سفید پوست دیده شد، دیگر رنده نکنید، چون قسمت‌های سفید پوست تلخ هستند و موجب تلخی دسر می‌شوند. زست را همیشه به صورت تازه به دسر اضافه کنید و نگذارید بماند.

  • نشاسته ذرت شبیه آرد است و رنگ سفیدی دارد. نشاسته ذرت همچنین بافت نرمی دارد، به طوری که اگر مقداری از آن را بین دو انگشتتان بمالید، صدایی شبیه به جیرجیر از آن می‌شنوید. استفاده از نشاسته ذرت در انواع دسرها و غذاها عامل غلظت است. توجه داشته باشید که نشاسته گندم با نشاسته ذرت تفاوت دارد و نمی‌توان این دو را جایگزین یکدیگر کرد. نشاسته ذرت را می‌توانید در بسته‌بندی‌های بهداشتی از فروشگاه‌های مخصوص لوازم قنادی تهیه کنید.

 

منبع فرارو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری