هشدار متخصصان ارتوپد درباره مصرف زیاد شکلات داغ

در حالی که یک لیوان شیر حدود ۳۰۰ میلی‌گرم کلسیم دارد، یعنی تنها یک‌چهارم کلسیم مورد نیاز روزانه بزرگسالان‌ (که بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی‌گرم است‌)، بسیاری از انواع شکلات داغ (هات چاکلت) بین ۲۰ تا ۶۰ گرم شکر دارند که این مقدار بیش از دو برابر شکر یک شکلات معمولی است و حتی می‌تواند به حد مجاز مصرف روزانه نزدیک شود یا حتی از آن فراتر رود.

نوشیدن گهگاهی این نوشیدنی برای برخی افراد ممکن است مشکلی ایجاد نکند اما بر اساس تحقیقات اخیر، مصرف مکرر و در حجم بالا می‌تواند اثر مواد مغذی تقویت‌کننده استخوان را خنثی کند و در بلندمدت به کاهش تراکم استخوان منجر شود.

پزشکان می‌گویند اگر رژیم غذایی سالم و کم‌ شکری دارید، نوشیدن گاه‌به‌گاه شکلات داغ مشکلی ایجاد نمی‌کند. از طرفی می‌توان شکلات داغ را در خانه بدون شکر افزوده درست کرد. کافی است از پودر کاکائوی بدون شکر و یک شیرین‌کننده طبیعی استفاده شود. به این شکل می‌توان از کلسیم و آنتی‌اکسیدان‌ها بهره برد بدون آنکه بیشتر شکر مصرف کنید.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند فلاوانول‌های کاکائو می‌توانند به کاهش التهاب، تقویت سلامت قلب و عروق، بهبود جریان خون، تثبیت قند خون و تقویت حافظه کمک کنند. کاکائو همچنین حاوی مواد معدنی مهمی مانند منیزیم، آهن، پتاسیم، فسفر و روی (زینک) است و ترکیبات طبیعی آن از جمله تئوبرومین، فنیل‌اتیل‌آمین و تریپتوفان می‌توانند به بهبود خلق‌وخو، افزایش هوشیاری و ایجاد آرامش کمک کنند.

در عین حال دکتر «جرمی اسمیت»، جراح ارتوپد در کالیفرنیا می‌گوید: سلامت استخوان به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله چیزهایی که می‌خوریم و می‌نوشیم به‌ویژه شیر که منبع غنی کلسیم است. اما در عین حال، برخی خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها هم می‌توانند استخوان‌ها را ضعیف کنند.

«رابین دسیچو»، متخصص تغذیه‌ جامع‌نگر در نیویورک نیز در این باره می‌گوید برای دریافت و جذب کلسیم، منابع متنوعی وجود دارد. او می‌گوید بهترین گزینه‌ها عبارتند از پنیر، ماست، ماهی‌های کنسروی همراه با استخوان، سبزیجاتی مانند بروکلی و همچنین حبوبات، مغزها، دانه‌ها و سویا. او تاکید می‌کند که به همین دلیل، شکلات داغ نباید به‌عنوان منبع کلسیم در نظر گرفته شود.

او توصیه می‌کند: برای تامین کلسیم‌ شکلات داغ ننوشید. در عوض این خوراکی‌های دیگر را مصرف کنید. اگر هم هوس یک نوشیدنی گرم و شیرین کردید، سعی کنید شکلات داغ را در خانه و با ترکیبات سالم‌تر درست کنید.

به گزارش ایندیپندنت، یک مطالعه در سال ۲۰۱۸ نشان داد که مصرف بیش از حد شکر می‌تواند با افزایش دفع کلسیم و منیزیم‌ (که هر دو برای استحکام استخوان ضروری‌ هستند) از طریق ادرار، خطر ابتلا به پوکی استخوان را افزایش دهد.

کارشناسان همچنین گفته‌اند رژیم غذایی بلندمدت سرشار از شکر، نمک و غذاهای فراوری‌شده می‌تواند به‌تدریج سلامت استخوان را تحلیل ببرد. بخشی از این اثر به این دلیل است که شکر اضافی در فرآیند جذب کلسیم به بدن اختلال ایجاد می‌کند. از طرفی، شکر هم باعث التهاب می‌شود و این التهاب، چرخه بازسازی استخوان‌ را که برای حفظ استحکام استخوان‌ها ضروری است، مختل می‌کند. مطالعات نشان داده‌اند که التهاب مزمن، مصرف بالای شکر، افزایش سن و کمبود کلسیم و ویتامین دی همگی می‌توانند در این چرخه بازسازی اختلال ایجاد کنند.

رژیم‌های غذایی پُر شکر به‌ویژه آن‌هایی که سرشار از نوشیدنی‌های شیرین هستند با کاهش تراکم استخوان، کندی ترمیم پس از آسیب‌دیدگی و کمبود مواد مغذی ضروری مانند کلسیم و ویتامین دی مرتبط‌ هستند و در نهایت روند تحلیل استخوان را تسریع می‌کنند.

