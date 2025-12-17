خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۶ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۶ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

752,745

دلار (بازار آزاد)

1,300,500

یورو (صرافی بانک ملی)

884,861

یورو (بازار آزاد)

1,528,600

درهم امارات

353,770

پوند انگلیس

1,743,300

لیر ترکیه

30,400

فرانک سوئیس

1,634,600

یوان چین

184,500

ین ژاپن

838,930

وون کره جنوبی

879

دلار کانادا

944,500

دلار استرالیا

861,700

دلار نیوزیلند

752,900

دلار سنگاپور

1,007,000

روپیه هند

14,260

روپیه پاکستان

4,657

دینار عراق

1,011

پوند سوریه

117

افغانی

19,680

کرون دانمارک

204,600

کرون سوئد

140,000

کرون نروژ

127,700

ریال عربستان

346,680

ریال قطر

369,200

ریال عمان

3,373,600

دینار کویت

4,238,600

دینار بحرین

3,445,200

رینگیت مالزی

318,100

بات تایلند

41,300

دلار هنگ کنگ

166,900

روبل روسیه

16,540

منات آذربایجان

764,300

درام ارمنستان

3,400

لاری گرجستان

482,200

سوم قرقیزستان

14,850

سامانی تاجیکستان

141,000

منات ترکمنستان

372,700
